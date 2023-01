Áll a bál: Mbappé kiosztotta a francia szövetség elnökét

A francia válogatott csatára, Kylian Mbappé nyilvánosan osztotta ki a szövetség elnökét, Noël Le Graët-t, miután az igen szerencsétlenül fogalmazott az ország korábbi világklasszis-játékosával, a futballistaként 1998-ban világbajnoki címet, edzőként a Real Madriddal három Bajnokok Ligáját nyert Zinedine Zidane-ról.

Mint arról beszámoltunk, a korábbi pletykák szerint Zidane is esélyes volt a francia válogatott kispadjára, ám végül a héten hivatalosan is bejelentett döntés szerint a 2012 óta regnáló szövetségi kapitány, Didier Deschamps szerződését hosszabbította meg a szövetség a 2026-os labdarúgó-világbajnokság végéig.

Zidane bárhová mehet, ahová csak szeretne. Nagyon jól ismerem, és persze a mi radarunkon is szerepelt. Rengeteg rajongója és támogatója van, néhányuk pedig arra számított, hogy Deschamps távozik a válogatottól. De ki gondolhatta igazán komolyan, hogy Didier szemrehányást érdemel? Senki! Zidane oda igazol, ahová akar, ez jelenleg nem tartozik rám. Meglepne, ha Brazíliát választaná, de nem az én ügyem. Még csak nem is találkoztunk vele, sosem mérlegeltük, hogy ő vagy Didier legyen a kapitány. Hogy egyáltalán megpróbált-e kapcsolatba lépni velem? Egyáltalán nem, sőt, ha próbált volna, akkor sem vettem volna fel a telefont neki

– jelentette ki a sportvezető az RMC-nek adott interjúban. S utóbbi mondat volt az, ami kivágta a biztosítékot Mbappénál…

Zidane egyenlő Franciaországgal. Egy legenda, akivel szemben nem lehet ilyen tiszteletlen senki…

– írta a Twitteren a 24 éves csatár a francia szövetség elnökének címezve.

Az ügy ráadásul nem állt meg itt, az ország sportminisztere, Amélie Oudéa-Castéra, bocsánatkérésre szólította fel Le Graët-t, szerinte ugyanis a tisztelet szégyenteljes hiányára utaltak az FFF elnökének szavai, amelyekkel az egész nemzet számára fájdalmat okozott.

(Borítókép: Bár a 2019 őszén készült felvételen épp ütköznek egymással, a valóságban nagyon is jó viszonyt ápol Zinedine Zidane és Kylian Mbappé. A 24 éves csatár most védelmébe is vette a franciák világbajnok középpályását, a Real Madrid korábbi sikeredzőjét. Fotó: Manu Reino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)