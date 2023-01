„Teljes hülyeség” – üzente a Manchester Uniteddal összeboronált csatár klubja

„Az értesülés, mely szerint Weghorst szerződésében szerepelne egy 2,5 millió eurós kivásárlási záradék a Premier League-klubok számára, teljes hülyeség. A játékos jövőjéről szóló döntés a Besiktason múlik” – írta közleményében a török klub. Az állítás első felét nehéz lenne vitatni, a második rész viszont biztos, hogy nem pontos így, hiszen a holland válogatottal Katart is megjáró s ott a végső győztes argentinokra frászt is hozó Wout Weghorst eredendően a Burnley játékosa, az angol másodosztályban szereplő klub csak kölcsönadta őt a törököknek.

Napok óta tartja magát a pletyka, hogy a harmincesztendős holland center a Manchester United egyik legfőbb kiszemeltje csatárposzton – a másik állítólag az előző másfél évet Cristiano Ronaldo új klubjánál töltő Vincent Aboubakar –, sőt a játékos Kasimpasa elleni hétvégi gólörömébe is sokan a búcsú egyértelmű jeleit látták bele.

Az, hogy a United kiszúrta magának Weghorstot, mindenesetre nem túl meglepő: a csatáré a legmagasabb várható gólszám (9,8-as xG), a legtöbb érintés az ellenfél tizenhatosán belül (118), a legtöbb, kaput eltaláló gólszerzési kísérlet (23), a legtöbb lövés (52) és fejes (15) is a török élvonal 2022–2023-as kiírásában – hívta fel a figyelmet az Opta.

9.8 - Wout Weghorst is the player with the most Expected Goals (9.8), most touches in the opposition box (118), most shots on target (23), joint-most shots (52) and most headed shots (15) in the Turkish Süper Lig this season. Bedevilling. pic.twitter.com/tlJyZct1ZX

Fabrizio Romano olasz transzferguru szerint egyébként hiába ragaszkodna a csatárhoz a Besiktas, Weghorst távozni szeretne, és mind a játékos, mind a Manchester United vezetősége magabiztos azt illetően, hogy sikerül tető alá hozni a megállapodást. A Besiktasszal és a Burnley-vel egyaránt.

Manchester United are working to find a solution with Besiktas and Burnley to get Wout Weghorst deal done — both player and club side are confident * #MUFC



Talks will continue as player has been very clear: he doesn't want to miss this big chance, Erik ten Hag wants him. pic.twitter.com/vA665n7Fjq