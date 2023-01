Az önző gyerek, akiből a kellemes karácsonyi ajándék lett

Önző gyerek volt

Cody Mathes Gakpo togói és holland szülők gyermekeként 1999. május 7-én született Eindhovenben, és már nyolcéves korától kezdve a PSV utánpótlásában pallérozódott, ahol az egyik toptehetségnek számított természetesen – eleinte csatárként, később szélsőként tündökölt.

Jelenlegi idénye alapján talán nem is gondolnánk, de korai éveiben kifejezetten önző játékosnak tűnt – derül ki a vele hosszú éveken át együtt játszó Kun Bertalan nemrégiben a Büntető.com-nak adott interjújából.

„Eléggé öntörvényűen játszott: leszegte a fejét, elindult, és végigvitte a labdát a pályán. Hiába hajtogatták az edzők és a csapattársak, hogy mást is illene bevonni a játékba, nem érdekelte, nem nagyon passzolt. De ebből alakult ki az erénye, hogy érvényesülni akar a pályán, ami fontos képesség. Akkoriban ez még csak önzésnek tűnt” – mondta a 12 éves Gakpóról, akinek természetesen rengeteg erényét is kiemelte később.

Nagyon erősnek számított az 1999-es generáció, emiatt sokszor nem kapott meghívást az utánpótlás-válogatottakba, amit a korábbi magyar csapattárs szerint rendkívül csalódottan vett tudomásul.

Az együttes második számú csapatában, a Jong PSV-ben 25 fellépésen 17 gól mellett hat gólpasszig jutott, közben pedig 2018. február 25-én a felnőtteknél is bemutatkozott pár perc erejéig, a Feyenoord elleni 3–1-es siker során.

Ez év decemberében jegyezte karrierje első mesterhármasát második számú gárdában a Go Ahead Eagles elleni 5–1 alkalmával, majd nem sokkal később góllal és gólpasszal járult az Almere City 5–2-es legyőzéséhez, ami után már nem lehetett a fiatalok között tartani.

A magyarok kivégzése és a vezérré válás

A felnőtteknél a 2019–2020-as idény hozta el az áttörést, 25 bajnokin hét-hét gól és gólpassz volt a mérlege, egy évre rá minden sorozatot tekintve 11 találatig jutott – miközben a 2021-es U21-es Európa-bajnokságon két-két góllal és előkészítéssel vette ki a részét a magyar csapat 6–1-es lemészárlásából –, a hollandokat a végső győztes németek állították meg az elődöntőben.

A legutóbbi kiírásban már egyértelműen ő volt az eindhoveni vezérbika, 47 meccsen 36 kanadai pontot termelt (21 gól + 15 gólpassz), nem véletlen, hogy felkeltette az európai topligák élcsapatainak érdeklődését.

A Premier League-gárdák közül a Leeds United és a Southampton is nagy erőkkel üldözte nyáron, és a Manchester United is figyelte a helyzetét, mielőtt végül az új edző Erik ten Hag korábbi amszterdami játékosát, Antonyt cserkészték be a holland élvonalból.

Ez persze nem vetette vissza a vörös ördögök érdeklődését, sőt időközben a Chelsea is beszállt a játszmába.

A Manchester United már az átigazolási időszak kezdetén jelezte az érdeklődését, a jelek egyre pozitívabbak voltak, és arra utaltak, hogy össze is jön az átigazolás. Ez az opció előző héten dőlt össze, egészen addig úgy gondoltam, hogy a Manchester Unitedhez igazolok

– mondta szeptember elején Gakpo, akit John de Jong is megerősített, kiemelve, hogy még az átigazolási időszak utolsó napján is próbálkozott az angol klub, hogy szerződtesse az eindhoveni szélsőt.

Még egy szinttel feljebb lépett, Európa legjobb előkészítőjévé vált!

Így viszont maradt a PSV-nél, és nekilátott, hogy még egy szinttel magasabbra emelje a játékát.

A top 15 európai ligát tekintve a holland bajnokságban kiosztott 12 gólpassza a második legjobb mutatónak számít az idényben, de míg neki ehhez 14 meccsre volt szüksége, az éllovas Mike Trésor 19 fellépésen jutott 13 asszisztig a belga Genkben.

Ha hozzávesszük a hazai és nemzetközi kupasorozatokat is, már azt láthatjuk, hogy egy futballista sem készített elő több gólt csapattársai számára Gakpónál!

Csak hogy ez milyen eredmény: őt Kevin De Bruyne, Lionel Messi és Neymar követi ezen a listán, nem annyira kis nevek…

És ezen a ponton vegyünk elő egy újabb magyar szálat, hiszen a 22 éves Szoboszlai Dominik 12 gólpasszával Európa hatodik legjobb előkészítője jelenleg!

Játékos Nemz. Csapat Tétmeccs Gólpassz Átlag 1. Cody Gakpo holland PSV/Liverpool 25 17 0,68 2. Kevin De Bruyne belga Manchester City 23 15 0,65 3. Lionel Messi argentin PSG 19 14 0,74 4. Neymar brazil PSG 21 13 0,62 Mike Trésor belga Genk 21 13 0,62 6. Szoboszlai Dominik magyar RB Leipzig 22 12 0,55 7. Alassane Plea francia Mönchengladbach 13 11 0,85 Nyikolaj Komlicsenko orosz Rosztov 20 11 0,55 Dusan Tadics szerb Ajax 21 11 0,52 Randal Kolo Muani francia Frankfurt 22 11 0,50 Teddy Teuma máltai Union SG 27 11 0,41 A transfermark.de adatai

Csak Erling Haaland előzi meg – egy hajszállal

Szép dolog persze a rengeteg gólpassz, de azért egy alapvetően támadó játékos esetében a gólok száma sem feltétlenül mellékes. Nos, a 23 éves holland balszélső ezen a területen is jeleskedik a mostani kiírásban!

A bajnokságban szerzett kilenc találata még mindig első helyre jó az Eredivisie-ben, ehhez az Európa-ligában is hozzátett hármat, és a Holland Szuperkupában is betalált két gólpassza mellett, oroszlánrészt vállalva az Ajax 5–3-as legyőzéséből.

Mindez azt jelenti, hogy a lejátszott 25 tétmeccsen (amiben már benne van a liverpooli FA-kupa-debütálása is) 30 kanadai pontot termelt, ami a top 15 bajnokságban holtversenyben a legtöbb, csak a hárommal kevesebb meccset játszó Erling Haaland (27 + 3) áll picivel jobban nála.

Játékos Nemz. Csapat Tétmeccs Gól Gólpassz G.+Gp. Átlag 1. Erling Haaland norvég Manchester City 22 27 3 30 1,36 Cody Gakpo holland PSV/Liverpool 25 13 17 30 1,20 3. Neymar brazil PSG 21 15 13 28 1,33 4. Mehdi Taremi iráni Porto 24 18 9 27 1,13 5. Lionel Messi argentin PSG 19 12 14 26 1,37 6. Kylian Mbappé francia PSG 22 20 5 25 1,14 7. Quincy Promes holland Szpartak Moszkva 23 17 7 24 1,04 8. Mohamed Szalah egyiptomi Liverpool 26 17 6 23 0,88 9. Robert Lewandowski lengyel Barcelona 20 18 4 22 1,10 Jamal Musiala német Bayern München 22 12 10 22 1,00 Malcom brazil Zenit 23 15 7 22 0,96 Goncalo Ramos portugál Benfica 24 15 7 22 0,92 A transfermark.de adatai

A válogatottban is kulcsemberré vált – klubrekordért váltott

Ha mindehhez hozzávesszük, milyen formába lendült a válogatottban is, nem nehéz megérteni, miért adott ki érte ennyi pénzt a Liverpool.

A Nemzetek Ligájában a belgák kiütéséből még nem vette ki a részét, azóta mind a tíz összecsapáson játszott, a walesiek elleni hazai győzelem óta alapemberként. Ezt pedig meg is hálálja: az említett meccsen, majd a lengyelek elleni siker során is betalált, a belgák elleni rangadón ő készítette elő a meccs egyetlen találatát, majd a világbajnokság mindhárom csoportmeccsén ő szerezte a vezető gólt – társai összesen kétszer zörgették meg az ellenfelek hálóját az elsőségig vezető úton!

A kieséses szakaszban már nem tudta gyarapítani statisztikáit, de így is a vb egyik nagy felfedezettjeként emlegették – pedig már a katari torna előtt is sztárrá vált.

S hogy mennyi az annyi? Erről a két klub megegyezése alapján nincs pontos információ, a BBC 40–50 millió euró közötti összegről írt, a The Athletic 37 millió fontról, ami 44-re növekedhet, a transfermark.de-n 42 millió látható, de tudjuk az eindhoveni sportigazgatótól, hogy klubrekordért váltott, amit Hirving Lozano tartott még 45 millió euróval, tehát okkal feltételezhetjük, hogy 45–50 közötti összeg lett a végleges megoldás.

A holland élvonal legdrágább játékoseladásai

Antony (Ajax–Manchester United, 2022), 95 millió euró Frenkie de Jong (Ajax–Barcelona, 2019), 86 Matthijs de Ligt (Ajax–Juventus, 2019), 85,5 Lisandro Martínez (Ajax–Manchester United, 2022), 57,37 Cody Gakpo (PSV–Liverpool, 2023), *45-50 Hirving Lozano (PSV–Napoli, 2019), 45 Davinson Sánchez (Ajax–Tottenham, 2017), 42 Hakim Zijes (Ajax–Chelsea, 2020), 40 Donny van de Beek (Ajax–Manchester United, 2020), 39 Memphis Depay (PSV–Manchester United, 2015), 34

Karácsonyi rablás

A 189 centiméter magas, jobblábas futballista 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a liverpooliakkal, de az eddig tartó út nem volt épp sima.

A The Athletic cikkében beszámol róla, hogy a Mersey-parti csapat sportigazgatója, Julian Ward szenteste és karácsony napján is dolgozott, hogy össze tudják hozni a transzfert a PSV-vel – miközben rengetegen már elkönyvelték, hogy a vörösök óriási riválisánál, a Manchester Unitednél vagy éppen a szintén érdeklődőként jegyzett Real Madridnál köt ki a szélső.

Jürgen Klopp menedzser és stábja számára karácsony második napján jött el az öröm pillanata, amikor megérkezett a szóbeli egyezség a felek között, majd Virgil van Dijk sejtelmes, meccs utáni nyilatkozatát („remélhetőleg hamarosan új játékost köszönhetünk a klubnál”) követően hamarosan a PSV bejelentette az átigazolás tényét.

A 31 éves holland védőnek nagy érdeme volt a transzfer létrejöttében, a válogatottnál Gakpónak ecsetelte, mennyire jó a Liverpoolnál játszani, klubcsapatában pedig Jürgen Kloppot győzködte, hogy a PSV fiatalja mindenképpen erősítést jelenthet a gárda számára.

A remekül cselező Gakpo már rajta volt a klub nyári kívánságlistáján, de amikor a PSV hajlandóságot mutatott az eladására – már a téli átigazolási időszakban –, az angol klubnál érezték, hogy ez kihagyhatatlan lehetőség, pláne Luis Díaz és Diogo Jota sérülései miatt.

Érdekesség, hogy anno Díazt is pont így, fél évvel a tervezettnél korábbi ajánlattal kaparintották meg egy PL-rivális, akkor a Tottenham elől, szóval azt mindenképpen a Mersey-parti gárda vezetői javára kell írni, hogy rendkívül élelmesen intézik az ügyeket.

A gyors, sokoldalú és remek ösztönökkel bíró Gakpónak azért sokat kell még fejlődnie, hogy a benne rejlő potenciált maximalizálja, ebben viszont segítségére lehet Klopp mellett egyik segítője, Pep Lijnders, aki egészen kisgyerek kora óta ismeri a csapat új futballistáját.

Ahhoz, hogy a Premier League-ben is megállja a helyét, mindenképpen fejlesztenie kell védekezési képességeit, de az elmúlt másfél évben Loran Vrielink edzővel épp ezen dolgozik, hogy hatékonyabbá tudjon válni.

Ez pedig igen nagy piros pont volt a vörösöknél, hiszen remekül leírja egy olyan játékos mentalitását, aki hajlandó tanulni annak érdekében, hogy még jobb lehessen.

Egy többfunkciós játékost kapnak, aki különböző posztokon is képes kimagaslóan teljesíteni, és rendkívül gyorsan alkalmazkodik. Remélem, képes lesz Jürgen Klopp taktikájába beilleszkedni. Tavaly láthattuk, hogy javult a helyzetkihasználása, legutóbb épp a világbajnokságon. Képes mindkét lábával és a fejével is gólt szerezni. Más típusú játékos, mint amilyenekkel a Liverpool eddig rendelkezett, alacsonyabb cselgépek játszottak a szélen. Cody is jól cselez, de magas, a sebességével, méretével, passzpontosságával és lövési képességével pedig remek fegyverré válhat

– emelte az új érkező erényeit Vrielink.

A bemutatkozás egy kaput eltaláló lövéssel, 73,5 százalékos passzpontossággal és egy szereléssel nem a leghangzatosabban sikerült a Wolverhampton elleni FA-kupa-mérkőzésen, de még rengeteg ideje van arra, hogy a Liverpool szekerét az újabb trófeák irányába húzza.

(Borítókép: Serhat Cagdas / Anadolu Agency via Getty Images)