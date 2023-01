Amint arról beszámoltunk, a City egy nagyon is vitatható gólnak köszönhetően bukott el a városi derbin. Az égszínkék mezes alakulat a 78. percig vezetett a Manchester United otthonában, ám ekkor a videobíró érvényesnek ítélte meg Bruno Fernandes a pályán les miatt meg nem adott gólját. A videós szobában úgy ítélték meg, hiába kísérte métereken át Marcus Rashford a labdát Casemiro indítása után, mivel nem ért ahhoz, tétlen lesen állt, így pedig a portugál gólját a szabálykönyv alapján megad(at)ták.

A döntés mellett meccs utáni értékelésében nem ment el szó nélkül Guardiola.

Les volt, teljesen egyértelmű. Ismerem a szabálykönyvet, de ez akkor is les. Más kérdés, hogy azzal is tisztában vagyok, milyen játékot nyújtottunk ma. Az, hogy ezt a gólt megadták, egy dolog, a nagyobb gond az, ahogyan futballoztunk. Mélyen a saját szintünk alatt játszottunk, így nem nyerhetjük meg a bajnokságot

– jelentette ki a spanyol-katalán szakember a meccs után.

Már nem is érdekel a Premier League. Nem érdekel a Ligakupa sem – utalt arra, hogy csapata a héten abból a sorozatból is kiesett. – Rengeteg trófeát nyertünk az elmúlt években, ezeket is megnyertük nemegyszer, így nem gond, ha most nem sikerül. Nem számít. Ami számít, az a játékunk, és ez kiábrándító volt most.