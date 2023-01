Fél éve, hogy rákkal diagnosztizálták, most mesterhármast lőtt

Haller január 10-én a Fortuna Düsseldorf ellen már kapott 17 percet, ezúttal pedig bő 30 perc jutott a csatárnak. Nem is tétlenkedett, a beállásakor 3–0-ra vezető Borussia Dortmundot 6–0-s diadalhoz segítette a svájci bajnokság ötödik helyezettjével szemben.

A Borussia Dortmund tavaly nyáron 31 millió euróért szerződtette Hallert az Ajax Amsterdamtól, a tervek szerint ő pótolta volna a Manchester Cityhez igazolt Erling Haalandot.

Csakhogy a nyári felkészülés alatt egy rutinvizsgálatnál kiderült, rákos megbetegedéssel küzd, ami miatt az elmúlt hónapokban kétszer is megműtötték, illetve kemoterápiás kezelést is kapott.

A támadót decemberben hivatalosan is gyógyultnak minősítették, így elhárult az akadály a visszatérése elől.

A BVB-nak szüksége is lenne egy gólerős támadóra, mivel a várakozásoknál jóval gyengébben szerepel a csapat. Az előző idény ezüstérmeseként és a Bayern München várt fő ellenlábasaként mindössze a hatodik helyen áll a tabellán, már most kilenc pont a lemaradása az éllovas bajor csapattal szemben.

A Borussiánál már csak azért is örülhetnek Haller felépülésének, mert csatárkollégája, Youddoufa Moukoko körül egyre nagyobb a botrány. Bár az elmúlt években sokszor, sokan vádolták a játékost azzal, hogy hamis születési papírokkal játszik és a beismert koránál jóval idősebb, úgy tűnik, most bizonyítékot is találtak erre.

Így pedig nemhogy egy zsíros szerződéstől eshet el a német csapat – állítólag a Chelsea és a Newcastle United is vitte volna a német felnőttválogatott csatárt –, de az is megkérdőjeleződik, Dortmundban folytatódhat-e a pályafutása...

Hallernek egyébként hét perc alatt jött össze a tripla, az első gólt a meccs 81. percében büntetőből szerezte, majd a 86. és 88. minutumban is betalált a Baselnek.

(Borítókép: Haller büszkén mosolyogva nyilatkozik a meccs után. Fotó: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)