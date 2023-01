Szoboszlai Dominiket Európa egyik legjobb előkészítőjeként vinné az olasz sztárcsapat

💥 U23 Leaders in Shot Creating Actions, Top 5 Leagues per @fbref:



🇭🇺 Szoboszlai 6.47

🇬🇪 Kvaratskhelia 5.28

🇩🇪 Musiala 5.08

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Foden 5.01

🇧🇷 Rodrygo 4.73

🇫🇷 Le Fée 4.67

🇧🇷 Vini Jr. 4.49

🇵🇹 Leão 4.48

🇫🇷 Gouiri 4.39

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka 4.31

🇵🇹 da Costa 4.2



Minimum 900 minutes played. Per 90. pic.twitter.com/psnm66riNa