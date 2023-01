A Bayern München brit és német sajtóhírek szerint is közel került ahhoz, hogy szerződtesse a Chelsea középpályását, Kai Havertzet. A 33-szoros válogatott középpályás három idény után térhet vissza a Bundesligába.

A sokat hivatkozott átigazolási szakportál, a Transfermarkt szerkesztői szerint már negyven százalék feletti az üzlet megkötésének esélye. A Sky Sports és a német Sport 1 szerint a napokban is zajlottak az egyeztetések, mostanra pedig szinte biztosra vehető, hogy a Bayern München nyáron megvásárolja a Chelsea-től Kai Havertz játékjogát.

A 23 esztendős középpályás két és fél éve 80 millió euróért cserébe igazolt a Bayer Leverkusentől a londoni kékekhez. A Bayern már akkor is szóba jött vele kapcsolatban, ám a bajorok akkor nem kívántak belemenni egy licitversenybe, ráadásul a posztján szereplő Thomas Müller is épp sokadvirágzásba kezdett Hansi Flick kezei alatt.

Havertz játékát számos kritika érte Londonban, pedig az aligha bizonyult hullámzóbbnak, mint a teljes csapaté. A csapaté, amely kevesebb mint két éve még Bajnokok Ligáját nyert, most pedig egyelőre annak is örülnek a drukkerei, hogy a top tízből nem csúszott ki a hétvégén, miután nyögvenyelősen, de 1–0-ra legyűrte a városi rivális Crystal Palace-t az angol élvonal 20. fordulójában. Ami közös a Palace-meccsben és a 2021-es BL-döntőben, az az, hogy mindkettőt Havertz gólja döntötte el.

A középpályás 118 tétmeccsen 29 gólt és 15 gólpasszt osztott ki eddigi londoni karrierje alatt, ami 0,37 kanadai pont/90 perc átlagot jelent. Ez a posztján egyáltalán nem tragikus átlag – ám a jelek szerint ez sem elég ahhoz, hogy elkerülje a nyári nagytakarítást a Stamford Bridge-en.

A minap ugyanis arról szóló sajtóhírek jelentek meg, hogy egyetlen idén nyárnál korábban igazolt futballista sem élvez védettséget, az új tulajdonosi kör ugyan megerősítette posztján a szeptemberben szerződtetett Graham Pottert, ám a játékosok esetében az az alapelv: akiért megfelelő ajánlat érkezik, az bizony távozhat.

Havertz esetében ez az ajánlat állítólag 50 millió euró körül alakul. Ez a Bayern szempontjából remek üzletnek ígérkezik. Nem véletlen, hogy sajtóhírek szerint a háttérben szinte már meg is egyeztek egymással a klubok, ráadásul a hazatérés ellen Havertznek sincs sok ellenvetése.

A többi között eme átigazolás reménye is bátorította a Chelsea vezetőségi tagjait a hétvégén nyélbe ütött Mihajlo Mudrik-transzfer végrehajtására is. A szinte biztos 50 millió eurós nyári bevétel tudatában az angliai (FA) és az európai szövetség (UEFA) pénzügyi fairplay-szabályai miatt is kevésbé kellett fájjon a fejük.

Német sajtóhírek szerint a Bayern vezetőedzőjének, Julian Nagelsmann-nak az a terve, a karmesteri pozíció, a középpálya közepén Havertz és a német futball másik nagy üdvöskéje, a 19 esztendős Jamal Musiala rivalizál majd, míg Müller – abban az esetben, ha mind egészségesek – egy sorral előrébb, befejezőcsatárként kaphat majd lehetőséget a következő idénytől.

A transzfer kísértetiesen hasonlítana ahhoz, ahogy korábban két, szintén viszonylag korán Angliába került német válogatott játékost, Serge Gnabryt és Leroy Sanét is megszerzett a Bayern.

(Borítókép: Kai Havertz 2022. december 27-én. Fotó: Visionhaus / Getty Images)