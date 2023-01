A katari világbajnokságot is megjárt, kameruni származású Moukoko – a jelenleg hivatalosnak tekintett adatok szerint – 18 éves, szerződése a nyáron jár le, és egyelőre visszautasította a dortmundi klub hosszabbítási ajánlatát.

Az együttes sportigazgatója, Sebastian Kehl ezzel kapcsolatban kifejtette: így vagy úgy, de a Bundesliga tavaszi idényének hétvégi rajtja előtt szeretnének pontot tenni az ügy végére.

Youssoufa vagy elfogadja az ajánlatunkat, és a jövőre vonatkozóan is elkötelezi magát a Borussia Dortmund mellett, vagy elválnak az útjaink. Ő és a menedzserei is tudják, hogy még ezen a héten végső döntést várunk a kérdésben, mert szeretnénk lezárni a tárgyalásokat még az első tavaszi meccsünk előtt, és ideális lenne, ha már ő is kizárólag a futballra koncentrálna

– nyilatkozta a Magyar Távirati Iroda által idézett Kehl.

A hatodik helyezett Dortmund vasárnap a 14. helyezett Augsburgot fogadja a Bundesliga 16. fordulójában.

A sportigazgató hozzátette: az elmúlt években minden támogatást megadtak a játékosnak, aki ugyancsak megdolgozott a sikerért. A szerződéshosszabbítás már hónapok óta terítéken van, és meggyőződésük, hogy szakmailag és anyagilag is vonzó ajánlattal álltak elő, viszont nekik – ahogyan minden más klubnak – megvannak a korlátaik, és ezt Moukokónak is jelezték.



A csatár 2016-ban igazolt a Dortmundhoz, s a korosztályos csapatokban több gólrekordot is megdöntött. A felnőtteknél 2020 novemberében mutatkozott be: a Hertha BSC elleni bajnokin Erling Haalandot váltotta a hajrában. A dortmundi csapatban 44 bajnoki találkozón 11-szer volt eredményes, a most zajló szezonban 22 tétmeccsen hat gólt szerzett és hat gólpasszt adott.

Múlt héten a nemzetközi sportsajtó arról írt, hogy Moukoko születési évszámát meghamisíthatták, így valójában négy évvel idősebb, ennek hatására az utána érdeklődő – főként angol és spanyol – élklubok egyelőre kivárnak, jegyezte meg az MTI.

(Borítókép: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images)