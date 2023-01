A brazil válogatott sztárja szerint rosszabb volt a kiesés, mint egy családtag elvesztése

Az előzetesen a végső győzelemre leginkább esélyesnek tartott dél-amerikai sztárcsapat megnyerte a csoportját, majd a nyolcaddöntőben nagyszerű játékkal 4–1-re legyőzte a Koreai Köztársaság együttesét.

Az ország szurkolóiban egyre nőtt a remény, hogy a Selecao 2002 után újra világbajnok lesz, de a legjobb nyolc közé jutás egyben a végállomást is jelentette, miután a horvátok 11-esekkel jobbnak bizonyultak. A kiesés után több brazil játékos – köztük Neymar – sírva fakadt, s most Richarlison is úgy nyilatkozott az ESPN-nek, hogy nagyon fájó volt a vereség.

Hatalmas mélyütés volt, nem is tudom, rosszabb, mint egy családtag elvesztése

– fogalmazott a 25 éves játékos.

Nehéz volt feldolgozni, a mai napig, ha videókat nézek róla a közösségi oldalamon, elfog a szomorúság. De tovább kell lépnünk, még fiatal vagyok, egy-két világbajnokságon még ott lehetek. Keményen fogok dolgozni azért, hogy ismét formába lendüljek, gólokat szerezzek, ez az, amihez értek

– folytatta a Tottenham Hotspur futballistája.

A csalódást keltő végkimenetel ellenére Richarlison számára eredményes volt a katari torna, három találatával házi gólkirály lett, a szerbeknek lőtt látványos találatával pedig elnyerte a vb góljának járó díjat, és versenyben van a 2022-es Puskás-díjért is.

Az volt a célunk, hogy bajnokok legyünk, hogy a végén felemelhessük a trófeát. Ezzel együtt lőttem egy nagyszerű gólt, és boldog vagyok, hogy bekerültem a Puskás-jelöltek közé. Szerintem ezáltal az emberek jobban megismertek, ezért nagyon fontos volt a karrieremben

– tette hozzá Richarlison.

MTI