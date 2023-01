Nem csak a városi rivális Arsenalt, az egész futballvilágot sokkolta a Chelsea a hétvégén, amely 100 millió eurós ügylet keretében happolta el az „ágyúsok” orra elől Ukrajna legígéretesebb tehetségét, Mihajlo Mudrikot. A 22 éves szélsőt korábban a Ferencváros is figyelte, most viszont a labdarúgás legnagyobb színpadján, a Premier League-ben bizonyíthat. Egy üzlet, és ami mögötte van.

Egy kisvárosból a világelitbe

Mudrik Harkivtól nem messze, az ukrajnai Krasznohradban született 2001. január 5-én. A dátum azért fontos, mert az Angol Labdarúgó-szövetség szabályainak értelmében aki 2001. január 1-je után látta meg a napvilágot, U21-es játékosnak számít, így pedig létszámon felül regisztrálható a Chelsea keretébe, ez pedig tavasszal nagy előnyére válhat majd az egyébként is sérülésektől tizedelt londoniaknak.

Ami a kezdeteket illeti, a Metaliszt Harkiv akadémiáján töltötte labdarúgó éveinek meghatározó részét, majd 2014-ben, 13 évesen a Dnyipro Dnyipropetrovszkhoz került. Ott figyelt fel rá a Sahtar, amelyhez két évvel később csatlakozott. Ekkor már tagja volt az U16-os ukrán válogatottnak, folyamatos fejlődésének köszönhetően pedig 17 évesen debütált a donyeckiek első csapatában, méghozzá egy 3–2-re megnyert kupameccsen.

A következő lépés egy kölcsönzerződés volt, Mudrik 2019-ben az Arsenal Kijevhez került, ott kóstolt bele a bajnoki futballba. Ekkor vetődött fel a neve a Ferencvárosnál, a Fradi elöljárói állítólag tárgyaltak is az ukránokkal az esetleges átigazolásáról, amely végül meghiúsult, hiszen a zöld-fehérek Olekszandr Zubkovot szerezték meg.

Mivel a Sahtarhoz való visszatérését követően inkább a tartalékok között számoltak vele, 2020-ban csatlakozott a Deszna Csernihivhez, ugyancsak kölcsönben. Fél év alatt azonban meggyőzte az anyaegyesület elöljáróit arról, hogy visszarendeljék, tavasszal pedig megvetette lábát az első csapatban. Edzője, Roberto De Zerbi el volt ragadtatva tőle, az egyik legjobb fiatal játékosnak tartotta, akivel valaha dolgozott és azt mondta vele kapcsolatban:

Személyes kudarcként élném meg, ha ebből a tehetségből nem tudnám kihozni, ami benne van!

2021 őszén első gólját is megszerezte a csapatban, a Bajnokok Ligájában pedig minden csoportmeccsen szerephez jutott, többek között a Real Madrid és az Inter elleni összecsapásokon is. Alapember lett a Sahtarban, amelyben megválasztották az év játékosának is, 2022-ben pedig már az év ukrán labdarúgója címet is elnyerte.

2022-re az orosz–ukrán háború rányomta a bélyegét, ennek ellenére a Bajnokok Ligája őszi szezonjában háromszor volt eredményes, az RB Leipzig idegenbeli, 4–1-es kiütéséből góllal és gólpasszal vette ki a részét, a Celtic kapujába pedig a hazai és az idegenbeli mérkőzésen is betalált. Az ukrán első osztályban hét találat és hét assziszt állt a neve mellett, nem csoda tehát, hogy felhívta magára a topklubok érdeklődését.

És bár London stimmelt, egészen most vasárnapig úgy tűnt, a bajnoki címre jelenleg legesélyesebb Arsenalban köthet ki. Az átigazolási hírekben jártas újságírók szerint is csak idő kérdése volt, mikor ír alá Mikel Arteta együtteséhez, ráadásul maga Mudrik is folyamatosan posztolt az Arsenalról a közösségi felületein.

Ehhez képest a hétvégén gyakorlatilag a semmiből bejelentkezett érte a Chelsea, fél nap alatt megegyezett a klubbal, majd a játékossal is, akit vasárnap, a Crystal Palace elleni bajnoki meccs szünetében már a Stamford Bridge-en is bemutatott.

A 100 millió eurós vételár óriási kockázatnak tűnik, ám érdemes megvizsgálni a kontraktus részleteit is, amely nem hivatalos információk szerint így épül fel: Mudrik vételára 70 millió euró, amelyet a Chelsea két részletben, az idei, valamint a jövő évben utal át a Sahtarnak, az összeget pedig így szintén két részletben regisztrálhatja, ez pedig kedvező az UEFA Financial Fair Play szabályzata szempontjából. A maradék 30 millió különböző bónuszokból jöhet össze, mint például a Bajnokok Ligája, vagy a Premier League megnyerése. Mint az kedden, a Sahtar ügyvezető igazgatójának nyilatkozatából kiderült, utóbbi volt igazán az, amely az Arsenallal szemben a Chelsea felé billentette a mérleg nyelvét.

Többször találkoztam az Arsenal képviselőivel, mint a Chelsea embereivel. A két klub ugyanazt a vételárat ajánlotta, ám a kékek bónuszai jóval kedvezőbbek voltak a mi szempontunbkól. Ráadásul az „ágyúsok” előbb Mudrikkal vették fel a kapcsolatot, nem a klubunkkal…

– mondta Szergej Palkin egy interjúban.

Miután az egyesület rábólintott a transzferre, már „csak” a játékossal kellett megegyeznie a tulajdonos, Todd Boehly irányította vezetőségnek, ez pedig elég könnyen ment, miután másfélszer, egyes hírek szerint kétszer akkora fizetést ajánlottak a futballistának, mint az Arsenal. A végállomás tehát valóban London lett, csak éppen az Emirates Stadion helyett néhány kerülettel arrébb választott magának új állomáshelyet Ukrajna immáron legdrágább játékosa.

Nyissunk itt egy zárójelet is gyorsan, az internet népe, főleg a konspirációs elméletek szerelmesei ugyanis még az átigazolás előtt azt feltételezték, hogy az egész üzlet túlmutat a futballon, az USA ugyanis az amerikai tulajdonoson keresztül támogatná az ukránokat az oroszok elleni harcokban. És láss csodát: a Sahtar tulajdonosa, Rinat Ahmetov hétfőn bejelentette, a befolyó összegből 25 millió eurót ajánlott fel az Azovsztal szíve (Heart of Azovstal) alapítványnak, amely a mariupoli harcokban elesettek családjainak megsegítését szolgálja.

Abramovics szelleme

De vajon milyen következtetéseket lehet levonni ebből az átigazolásából? Mindenek előtt azt, hogy a pénz immáron semminek nem lehet akadálya a Stamford Bridge-en; a Chelsea a legutóbbi hat hónapban 468 (!) millió fontot költött átigazolásokra, csak szemléltetésképpen, a Liverpool az utóbbi 10 évben nagyjából 500-at…

Erről viszont állítólag a korábbi tulaj, Roman Abramovics „tehet”, aki bennfentes információk szerint a klub eladásakor aláíratott egy olyan kötelezettségi szerződést az amerikai befektetővel, hogy legalább 1,5 milliárd fontot kell költenie az ifi, a női és a felnőttcsapat megerősítésére.

Az orosz oligarcha tehát valóban szívén viselte kedvenc egyesülete sorsát és még akkor is annak biztos jövőjét tartotta szem előtt, amikor arra kötelezték, hogy váljon meg tőle.

Másrészt ez a transzfer egyértelmű kiállás az edző, Graham Potter mellett, ő volt ugyanis az, aki mindenáron szerette volna megszerezni a támadóként és szélsőként is bevethető fiatal játékost. Ezzel Boehly rövidre zárta a vezetőedző jövőjét firtató kérdéseket, akit a sajtó és a drukkerek is kikezdtek a gyenge szereplést követően – a Chelsea legutóbbi 10 meccséből mindössze kettőt nyert meg, hetet pedig elveszített. Ha azonban nem az ő irányításával képzelnék el a következő szezonokat, aligha fizettek volna ki ekkora összeget a szakember első számú célpontjáért.

A közelmúltban egyébként volt már egy kísértetiesen hasonló esete a mostanihoz a Chelsea-nek: 2013-ban a brazil Willian állítólag már orvosira utazott volna a Tottenhamhez, aki azonban Abramovics utolsó pillanatban érkező hívószavára végül szintén a kékeknél kötött ki. Ahol hét szezont húzott le, két bajnoki címet, valamint egy-egy FA-kupa, Ligakupa és Európa-liga aranyérmet nyert a csapattal.

Elnézve a Chelsea jelenlegi helyzetét, ezt most látatlanban aláírnák a szurkolók és talán maga Mudrik is az elkövetkezendő időkre.

