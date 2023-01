Óriási pofont kapott Sallai Roland csapata Németországban

A Wolfsburg otthon 6–0-ra kiütötte a Freiburgot a német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A vendégcsapatban sérülés miatt nem állt rendelkezésre Sallai Roland. A magyar válogatott szélső társai már a találkozó második percében hátrányba kerültek, majd a dán Jonas Wind kilenc perc alatt duplázott, így háromgólos lett a különbség. A Wolfsburg a második felvonásban is háromszor volt eredményes, amire a Freiburg részéről nem érkezett válasz.

A játéknap másik érintett magyar válogatottja Schäfer András volt – akivel az idényrajt előtt a Sportcastben is beszélgettünk –, azonban sérülés miatt a középpályás sem lépett pályára. Csapata, az Union Berlin kihagyott büntető után a 43. percben hátrányba került otthon a Hoffenheim ellen, de a 73. percben egyenlített, majd a 90. percben már fordított is. Mindkét berlini találatot a holland Danilho Doekhi szerezte. A 3–1-es végeredményt Jamie Leweling állította be a 96. percben.

Az Union Berlin és az Eintracht Frankfurt hazai győzelmével – utóbbi 3–0-ra kerekedett otthon a Schalke fölé – pontszámban beérte a forduló előtt második helyezett Freiburgot, amelyet jobb gólkülönbségükkel megelőztek, és leszorítottak a dobogós helyekről is, emelte ki az MTI.

LABDARÚGÁS

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ, EREDMÉNYEK

Wolfsburg–Freiburg 6–0 (3–0)

Eintracht Frankfurt–Schalke 04 3–0 (1–0)

Union Berlin–Hoffenheim 3–1 (0–1)

VfB Stuttgart–Mainz 1–1 (1–1)

VfL Bochum–Hertha BSC 3–1 (2–0)

Pénteken játszották

RB Leipzig–Bayern München 1–1 (0–1)