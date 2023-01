A Premier League-ben szereplő West Ham United első keretével készülhet Hegyi Krisztián. Az U21-es válogatott magyar kapussal hosszú távon számolnak Londonban, már a múlt évben meghosszabbították a szerződését.

A Szombathelyen nevelkedett kapus 2019-ben szerződött Angliába, s akárcsak az előző idényben, most is alapembere a West Ham Premier League 2-ben szereplő U21-es csapatának. Sőt, mint egy friss interjúból megtudhattuk, teljesítményével már azt is kivívta magának, hogy a David Moyes vezette első kerettel készülhessen nap mint nap.

Nyár óta mások mellett Lukasz Fabianskival, Lucas Paquetával és Emersonnal együtt edzek, vagyis a felnőttkerethez tartozom, együtt ebédelünk, együtt végezzük a feladatokat a konditeremben, és csak a hétvégén megyek vissza az U21-es csapathoz. Maximalista vagyok, szóval nagyok az elvárásaim magammal szemben, és nagyok a céljaim is

– idézte a sportal.hu Hegyit.

Mindez azt jelenti, 20 esztendősen a világ legerősebb bajnokságaként emlegetett Premier League kapujába ért. Ám mint az interjúban kifejtette, az sem zavarná, ha következő lépésként az angol másod- vagy harmadosztályban jutna bizonyítási lehetőséghez.

Ez egyelőre nem aktuális, de Angliában megtanultam valóban lépésről lépésre gondolkodni. Amikor kikerültem, a nyelvtudásomat kellett tökéletesítenem, az edzések között pedig online tanultam a Nagy Lajos Gimnáziumban. Szombathelyen leérettségiztem, azóta viszont csak a futballra koncentrálok. Így is terveztem korábban, de később megpróbálkozom a Testnevelési Egyetem elvégzésével

– mesélte.

Jó előjel lehet a későbbi pályafutását illetően, hogy Londonban ugyanazzal a kapusedzővel dolgozhat, mint aki anno Gulácsi Péter fejlődését is segítette a szigetországban, a Real Madridnál is megfordult szakember korábban a Liverpoolnál dolgozott együtt az 51-szeres magyar válogatottá vált kapussal.

„Fontos tényező volt, hogy Xavi Valeróhoz kerültem, márpedig Gulácsi Péter korábbi kapusedzője számomra garancia a fejlődésre, és ezt tapasztalom is. Amikor a klubhoz kerültem, az volt a célom, hogy kapjak egy új, hosszabb távú szerződést, és ez sikerült is.”

(Borítókép: Marton Monus/picture alliance via Getty Images)