Megtörtént az elkerülhetetlen: a szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rendkívül szigorú légiósszabályozása miatt az al-Nasszrnél Cristiano Ronaldo érkezésével létszám felettivé vált Vincent Aboubakar búcsút intett Rijádnak. A 30 éves támadó szombaton aláírta szerződését új klubjával, a Manchester Unitedhoz szerződött Wout Weghorst helyére csatárt kereső Besiktashoz.

A katari világbajnokságot is megjárt labdarúgó ismerős környezetbe érkezik, mivel korábban már kétszer is volt a török sztárcsapat játékosa, a 2016–2017-es idényben 27 bajnokin 12-szer, a 2020–2021-es kiírásban 26 összecsapáson 15-ször volt eredményes a Süper Ligben. Mindkét idényben török bajnok is lett az isztambuli klubbal, s 2021-ben a Török Kupát is magasba emelhette.

Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez!



KARA SEVDA. 🖤



Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. 🤙🏿 pic.twitter.com/yRzNbQ3cox — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023

A fekete-fehér mezes alakulat ingyen szerezte meg Aboubakart, miután Rijádban közös megegyezéssel felbontották a szerződését.

A spanyol El Mundo Deportivo beszámolója szerint az al-Nasszr színeiben 34 meccsen 12-szer eredményes játékos búcsúzóul még beszólt Cristiano Ronaldónak. Egy másfél héttel ezelőtti tévéinterjúban állítólag közölte:

Mindig is azt gondoltam, Messi jobb, mint Ronaldo. Most, hogy edzettem Ronaldóval, tudom, hogy igazam is van

– mondta az El Mundo Deportivo által idézett NTV-s interjúban.

A Besiktas jelenleg a bajnokság ötödik helyén áll, ötpontos lemaradásban van a dobogó harmadik fokán álló Istanbul Basaksehirtől.

Cristiano Ronaldo az Angliából áthozott eltiltását letöltve vasárnap délután mutatkozhat be új csapatában. A mérkőzéssel és az azt övező felhajtással kiemelten foglalkozunk az Indexen, kollégánk, Ilku Miklós jelenleg is Rijádban tartózkodik. Pénteki úti beszámolóját itt olvashatja!

