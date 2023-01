Ronaldót istenként várták, Dzsudzsákot szinte elfelejtették

Azt túlzás lenne állítani, hogy a szaúdi fővárosban minden a sport körül forogna, de Cristiano Ronaldo érkezésével minden bizonnyal növekszik az érdeklődők száma. Rijádban messze a legnépszerűbb sportág a futball, ezt a városban tett séták és a helyiekkel folytatott beszélgetéseink is alátámasztották. Ellátogattunk Cristiano Ronaldo szálláshelyére, megnéztük új klubja, az al-Nasszr szurkolói boltját is. Útinaplónk harmadik részének középpontjában Cristiano Ronaldo és a labdarúgás.

Útinaplónk első részében a Rijádba való utazás és bejutás tapasztalatairól írtunk, a második részben bemutattuk magát a várost, beleértve a kulturális sajátosságokat és az árakat. A harmadik részt Cristiano Ronaldónak szenteltük – mégiscsak ő adta szaúdi látogatásunk apropóját –, és alaposan feltérképeztük a szálláshelyét és annak környékét, új klubja, az al-Nasszr hivatalos szurkolói boltját, valamint a főváros sportéletét.

Ahogy azt megírtuk már, Cristiano Ronaldo és családja, valamint stábja a Rijád üzleti negyedében található Kingdom Towerbe költözött, az ott található Four Seasons Hotel királyi lakosztályait foglalták el. A Kingdom Tower Rijád és Szaúd-Arábia egyik legjellegzetesebb épülete, a város gyakorlatilag bármely pontján észrevehető. A helyiek a dubaji Burdzs Kalifához hasonlítják.

Mi előbb a hátsó bejárat felől próbáltuk megközelíteni az ötcsillagos szállodát. Az őrbódéban ücsörgő biztonsági őr ránk se hederített, egyre csak nyitotta a sorompót a folyamatosan érkező luxusautóknak. Felsétáltunk a forgóajtóhoz, ahol 4-5 fős biztonsági személyzet fogadott, és jelezték, hogy itt csak szállóvendégek mehetnek be. Nem volt más választásunk, megkerülve az épületet a főbejáraton érkeztünk meg a hotelbe, melynek halljában legalább annyi turista, mint helybéli ücsörgött. Hatalmas növények, vízesés és üzletek fogadják a vendégeket a recepción, kávézótól ékszerboltig minden van. Aki kielégíthetetlen vágyat érez a vásárlásra, annak nem kell messzire mennie: a hotel tőszomszédságában található a Kingdom Center nevű pláza, amelyben a legtöbb luxusmárkának van üzlete. A bevásárlóközpontba közvetlen átjáró van a szálloda halljából.

A hallból több lift is visz az emeletekre, Cristiano Ronaldót azonban hiába keresi itt bárki – neki és családjának külön felvonó áll rendelkezésére. Próbáltunk érdeklődni a személyzetnél, de mindenki jól fel van készítve a kérdezősködő újságírókra, a „nem tudom” és a „nem beszélek túl jól angolul” standard, betanult válasznak tűnt. Természetesen érthető, hogy privát szférára és zavartalan magánéletre vágyik a portugál szupersztár, akinek szinte minden lépését követik a kamerák már hosszú évek óta.

Felmentünk néhány emeletre, előbb az irodáknál, ugyanis több nagy cégnek van főhadiszállása a Kingdom Towerben. Az egyik szaúdi bank ügyfélszolgálata például épp felújítás alatt van, így állványok, fóliák és festékkel összemázgált padló fogadott. Itt székel többek között néhány nagykövetség is, de van olaj-, pénzügyi és szolgáltatócégnek is irodája. Innen átmentünk a hotelbe, és megnéztünk több emeletet. Aki bármi rendkívülire számított, annak csalódást kell okoznunk: tiszta, rendezett, elegáns luxuskörülményekkel szembesültünk, ahogy az egy ilyen szállodánál lenni szokott.

A 99. emeleten található az úgynevezett Sky Bridge, ahonnan 300 méteres magasságból belátható az egész város. Ide bárki feljöhet, 6900 forintért pedig a kilátóba is be lehet jutni. Ronaldóék épp ez alatt, a 98. és a 97. emeleten laknak, de mint említettük, oda külön lift jár.

Cristiano Ronaldo és a király

Ezt követően északnak vettük az irányt, a Fahd király útján végigmenve nagyjából 20 perc alatt eljutottunk az al-Nasszr hivatalos szurkolói boltjába. Már a bejáratnál óriási Cristiano Ronaldo-felirat fogadja az érdeklődőket, majd a shopba belépve az első termék, amelyet megpillanthatunk, természetesen Cristiano Ronaldo-mez. Van mindenféle, hazai, idegenbeli, harmadik számú mez, edzésmez – mind-mind Ronaldo nevével a hátán. Az ára magyar valutára átszámítva 22 ezer forint. Jó szaúdi üzletként a király és fia arcképe ott figyel a falon. Van itt minden, mi szem-szájnak ingere: melegítő, rövidnadrág, zászló, toll, telefontok, és még hosszasan sorolhatnánk. A legtöbb érdeklődőt azonban a mezek vonzzák, valamint a helyben a dresszre nyomható felirat.

Délutáni látogatásunk alkalmával az üzlet majdnem tele volt, az eladók ezt egyértelműen Cristiano Ronaldo érkezésének tulajdonítják. A boltban szinte minden mez Cristiano Ronaldo nevét viseli, pedig a klubnak akadnak még nemzetközi szinten is ismert játékosai, gondoljunk csak az Arsenalt és a Napolit is megjárt David Ospinára vagy a Bayern Münchenben is megfordult Luiz Gustavóra, de említhetnénk a szintén brazil támadót, Taliscát is. Ők mintha másik klubban futballoznának…

A helyiekkel való beszélgetésekből kiderült: Szaúd-Arábia nem éppen sportnemzet, de a legnépszerűbb sportág egyértelműen a futball. Szóba elegyedtünk Naiffal, aki, mint kiderült, az egyik helyi televíziós csatorna munkatársa, és megszállott futballrajongó, a Real Madrid és az al-Ittihad szimpatizánsa – ez utóbbi később még fontos lesz.

Cristiano Ronaldóra istenként tekintünk, ő a valaha volt egyik legnagyobb futballista, az érkezésének mindenki nagyon örül a városban. A labdarúgás a legnépszerűbb sportág, a legtöbb kisgyerek ezt játssza az utcákon. Egyre több pályát építenek, így egyre több lehetőség nyílik a mozgásra. Az emberek a televízióban inkább az európai meccseket nézik, de azt hiszem, Ronaldo érkezésével a szaúdi liga is népszerűbb lesz

– mesélte Naif, akivel kitértünk az al-Ittihadra is, hiszen a dzsiddai csapatnak volt több magyar légiósa, Dzsudzsák Balázs és Varga Roland is. Igaz, utóbbi mindössze kilenc tétmeccset játszott itt, előbbi 39 mérkőzésen 10 gólt és 13 gólpasszt jegyzett.

Dzsudzsák? Á, igen, emlékszem rá. Technikás játékos volt, de nem a legjobb és nem is a legjobban fizetett légiós, aki megfordult a klubnál

– zárta rövidre Naif, aki Varga Rolandra nem is emlékezett, így nem firtattuk tovább a témát.

A városnak négy első osztályú futballklubja van: az al-Nasszr mellett nagy riválisa, az al-Hilal, az al-Rijád és az al-Sabab. Rijádban három nagyobb futballstadion is található:

a legnagyobb a Fahd Király Stadion, ami közel 60 ezer néző befogadására alkalmas,

az al-Nasszr otthona, a Mrsool Park 25 ezer néző befogadására alkalmas,

míg a Faiszal Bin Fahd Herceg Stadion 22 ezres.

Ezek mellett több olyan létesítménnyel is találkoztunk, amely európai nevet visel: egy kisebb futballaréna például a londoni Wembley-ről kapta a nevét, egy másik komplexum pedig La Liga Pályák névre hallgat.

Cristiano Ronaldo arcképével óriásplakátokon találkozhatunk több helyen is a városban, az utcán futballozó gyerekek pedig büszkén viselik a nevével ellátott mezet – ezek közül láttunk többet is, amelyek a korábbi klubjaiból valók. Az ötszörös aranylabdás érkezésének hatása szemmel látható, és ez még csak a kezdet.

Cristiano Ronaldo vasárnap, magyar idő szerint 18.30-kor bemutatkozik hazai pályán, tétmeccsen is, az al-Nasszr–el-Ittifaq-mérkőzésen – ezen ott leszünk mi is, és helyszíni beszámolóval jelentkezünk. Tartsanak velünk!

(Borítókép: Jeremy Suyker / Bloomberg / Getty Images)