A Chelsea sztárigazolása rögvest sebességrekordot döntött

A londoni „kékek” 100 millió eurós transzfer keretén belül kaparintották meg a Sahtar 22 éves ukrán szélsőjét, aki már az angol élvonalban is bemutatkozhatott azóta.

Az Opta arról számolt be, hogy a Liverpool elleni rangadón a fiatal futballistánál 36,63 kilométer per órás sebességet mértek, amivel rögvest az egész PL-idény legjobb mutatóját mutatta fel.

A top 5-be Anthony Gordon, Darwin Núnez, Erling Haaland és Denis Zakaria fért még be Mudrik mellett.

36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 - Mykhailo Mudryk

36.61 - Anthony Gordon

36.53 - Darwin Núñez

36.22 - Erling Haaland

36.09 - Denis Zakaria



