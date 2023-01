A Fradi ráadásos sikerével indult az év az NB I-ben

A felek eredetileg még a második fordulóban csaptak volna össze, de a zöld-fehérek Bajnokok Ligája-selejtezői miatt ezt az összecsapást januárra halasztották.

A találkozó elején a zalaiak előtt adódott az első lehetőség, de Eduvie Ikoba és Christy Manzinga sem tudott közelről a kapuba találni, a 18. percben pedig Botka Endre harcolt ki büntetőt a másik kapu előtt.

Marquinhos estében lőtt a léc alá, a hazaiak azt reklamálták, hogy egyik lábával eltalálta a másikat is, így nem lett volna érvényes a gól, viszont a videózás után kiderült, hogy szerencsésen csúszott el, vezetett a Fradi (0–1).

Kettő percig.

Egy jobb oldali szabadrúgás után nem tudtak menteni a védők, Huszti András pedig közelről egyenlített (1–1).

Azt nem lehet állítani, hogy a címvédő felborította volna a pályát, Eldar Civic fejesét leszámítva igazából nem is alakított ki helyzetet a szünetig.

A fővárosiak Tokmac Nguen becserélésével próbálkoztak aktívabbak lenni támadásban – több-kevesebb sikerrel –, majd érkezett a több topligás klubbal is szóba hozott Aissa Laidouni, valamint Carlos Auzqui is a pályára, de így is Vécsei Bálint előtt adódott nagy lehetőség, zalai mentésre volt szükség.

Ezzel szögletek sora jött el a hajrában, de újabb gól ezekből és a meccs végén Botka 12 méteres löketéből sem esett – ebből viszont még egy Fradi-szöglet jöhetett.

Ez pedig már eredményes volt, Mats Knoester visszafejelt labdáját Adama Traoré továbbította kapura, Demjén Patrik már csak a gólvonal mögül tudta kihúzni a labdát (1–2).

A hajrában rohamozó Ferencváros így csak behúzta a győzelmet, és már 11 ponttal vezet az egy meccsel többet játszó Kecskeméttel szemben.

NB I

A 2. FORDULÓBÓL PÓTOLT MÉRKŐZÉS

Zalaegerszeg–Ferencváros 1–2 (Huszti 21., ill. Marquinhos 19. – 11-esből, Traoré 91.)

Az élmezőny állása: 1. Ferencváros 37 pont (36–13, 15 meccs), 2. Kecskemét 26 (23–16, 16), 3. Kisvárda 25 (27–29, 16), 4. Puskás Akadémia 25 (22–18, 16), Zalaegerszeg 22 (25–19, 16)

(Borítókép: MTI / Katona Tibor)