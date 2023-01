Az egész olasz futball belebukhat a Juventus botrányába

Múlt pénteken bombaként robbant a hír, hogy a Szövetségi Fellebbviteli Bíróság a játékosigazolások szabálytalan elszámolása miatt 15 pontos levonással büntette a Juventust az olasz labdarúgó-bajnokságban. Emellett az ügyben érintett sportszakembereket is szankcionálták, többek között a korábbi aranylabdás Pavel Nedved és a torinóiak korábbi elnöke, Andrea Agnelli is eltiltásban részesült. Az ügynek azonban itt még koránt sincs vége, egyre több csontváz esik ki a szekrényből, amelyek nemcsak a Juvét, hanem további topcsapatokat, sőt a komplett olasz futballt érinthetik. A témát Kéri András Dániel elemzővel, az olasz futball szakértőjével jártuk körbe.

Mielőtt elvesznénk a részletekben, a történelmi hűség kedvéért íme az előzmények: tavaly áprilisban a torinóiak akkori elnökét, Andrea Agnellit, Maurizio Arrivabene vezérigazgatót, Pavel Nedved alelnököt, valamint Fabio Paratici sportigazgatót és további 59, labdarúgásban dolgozó tisztségviselőt azzal vádoltak meg, hogy az elmúlt években meghamisították 11 klub – közte öt Serie A-s csapat – pénzügyi jelentéseit.

A Juventus visszautasította a rágalmakat, a klub szerint eljárásuk megfelelt az előírásoknak. Novemberben ugyanakkor Agnelli javaslatára az egyesület teljes vezetősége lemondott. Az erről kiadott közleményben úgy fogalmaztak: az egyesület kényes időszakot él meg, és egy új összetételű vezető testület hatékonyabban tudja majd képviselni az érdekeiket a folyamatban lévő vizsgálatok során.

A vád szerint néhány játékos esetében valós értéküknél sokkal magasabb árat határoztak meg, ezzel hozzásegítve őket, hogy a megengedettnél lényegesen nagyobb fizetésük és nagyobb teljesítménybónuszuk legyen. A friss vizsgálat alapján a pénzügyi szabálysértéssel a klub 2018 és 2020 között mintegy 97,7 millió dollárt spórolhatott.

Az olasz sportbíróság péntek késő este bejelentett döntése szerint a csapatot sújtó, 15 pontos levonás mellett Agnellit és Arrivabenét két évre, Nedvedet nyolc hónapra, Paraticit 30 hónapra tiltották el a sportággal kapcsolatos mindennemű tevékenységtől. Utóbbi büntetése azért érdekes, mert jelenleg a Tottenhamnél tölti be a sportigazgatói pozíciót, a tilalmak pedig csak Olaszországra érvényesek. Ugyanakkor magukba foglalnak egy kérelmet, hogy az UEFA és a FIFA égisze alá tartozó versenysorozatokra is kiterjesszék őket. A korábbi stábtagok közül összesen tizenegy személyt büntettek.

Az „öreg hölgy” eddig a harmadik helyen állt a Serie A-ban, hátránya 18 fordulót követően 10 pont volt az éllovas Napoli mögött. A szankciót követően viszont a tizedik helyre csúszott vissza, a BL-indulást jelentő negyedik hely pedig 12 pontra került – amely a hétvégi, Atalanta elleni döntetlen után 14-re duzzadt. A 36 bajnoki címével Olaszország legeredményesebb klubjának számító Juventus a döntés ellen az Olasz Olimpiai Bizottság keretein belül működő sporttestülethez fordulhat fellebbezéssel.

Ez csak a jéghegy csúcsa

Bár a 15 pontos levonás már önmagában rosszul hangzik, ennél sokkal komolyabb retorzió is várhat a torinóiakra – többek között erről is mesélt az Indexnek Kéri András Dániel, az A Calcio titkai című könyv szerzője.

A transzferek szabálytalan elszámolása kérdésében a Juve feltételezhetően valóban trükközött az egyes futballisták értékét illetően, de ez bevált szokás Itáliában, és számos más klubot is érint. Bonyolítja a helyzetet, hogy egyetlen olyan szerv sem létezik, amely világos útmutatót adna a klubok számára arra vonatkozólag, hogy mekkora összegre becsülhető egy adott futballista. Fontos hangsúlyozni, hogy ha egy klub egy játékos értékét tudatosan magasabbra taksálja, mint valódi értéke, és a költségvetésben egy eladást követően nagyobb hasznot tud leírni magának, azzal nem csupán saját helyzetét segíti, hanem károsítja azt az egyesületet, amely a reálisnál magasabb áron vásárolta meg tőle a futballistát. Az már más kérdés, hogy számos ilyen esetben mielőtt ezek a számok a gyakorlatban megvalósulnak, az érintett felek megbeszélik egymás közt a tranzakció részleteit, ahogy az ügyészség által szintén vizsgált Leonardo Bonucci–Mattia Caldara-esetet, amelyben az AC Milan is érintett

– fogalmazott a Sport TV állandó szakértője.

Hogyan működik a rendszer: egy klub vesz egy labdarúgót mondjuk 10 millió euróért. Négy évre szerződik vele, az amortizációt pedig minden egyes esztendő végén leírja. Tehát az eredeti költséget el kell osztani a szerződés időtartamával. Ez azt jelenti, hogy ebben a négyéves példában arányosan évente 2,5 millió eurót írhat le a Juventus játékosa amortizációjaként. Ha a Juve egy év elteltével értékesíti a labdarúgót egy másik klubnak mondjuk 15 millió euróért, akkor nem 5 millió euró hasznot termel (15 millió eladás – 10 millió vásárlás), hanem az addig eltelt időszakra vonatkozó amortizációt veszi alapul. Tehát 10 millió – 2,5 millió, vagyis 7,5 millió euró. A 15 millió eurós eladási árból tehát ezt a 7,5 milliót vonjuk ki, nem pedig a 10 milliót. Így a Juventus 7,5 millió eurót keresett papíron a játékos értékesítésével – hívta fel a figyelmet Kéri András Dániel.

A probléma akkor adódik, ha mondjuk egy egymillió eurót érő labdarúgót taksál a klub 10 millió euróra. Így ha vásárló klub megveszi a játékost, a Juve ebben az esetben valójában meglopja a vásárló felet, mert olyan összegért adja el a játékosát, amennyit nem ér annyit. A másik klubnak a saját költségvetésében tehát egyrészt fedeznie kell bevételi oldalon ezt a kiadást, amely egy egymillió értékű játékos esetében soha nem fog megtérülni, másrészt pedig a Juventus is tudatában van annak, hogy a kifizetett összeget az eladott labdarúgó valószínűleg soha nem termeli majd meg a másik klub számára. Ugyanakkor a klubok azért is alkalmazzák ezt a módszert, mert egyértelmű tiltás nem korlátozta ezt korábban.

Fabio Ravezzani olasz újságíró világított rá, hogy a Juventus elleni büntetés kiszabásakor az ügyész valójában az öt esztendővel ezelőtti, Cesena–Chievo fémjelezte elszámolási csalást vette precedensként akkor, amikor kiszabta a 15 pontos büntetést.

Akkor ugyanis a Cesenától éppen ennyi pontot vettek el. Bonyolítja ugyanakkor a tisztánlátást az, hogy az akkori döntés ugyanúgy több kérdőjelet hagyott maga után, mint a mostani ítélet. A Cesena ugyanis nem egyszerűen magasabb értékre taksálta labdarúgóit, hanem állítólag a klub által le nem igazolt, fiktív játékosokra hivatkozott a könyvelésében. Ezért kapott akkor 15 pontos levonást, miközben a Juventus esetében eltérő trükköt alkalmaztak. A Chievo például paktumot kötött a hatóságokkal, és cserébe csupán három pontot vontak le tőle, ha minden igaz, további 200 ezer euró megfizetése mellett. A Juventus részéről tehát jogosnak mondható az a kérés, hogy a tisztánlátás érdekében a következő tíz napban világítsa meg az ügyész a büntetés mértékének miértjét.

Időközben a Napoli és Lille közötti Victor Osimhen-transzfer is vihart kavarhat, így akár még a listavezető is bajba kerülhet, hiszen a francia hatóságok jelenleg a Lille állítólagos gyanús könyvelését vizsgálják. Általánosságban elmondható, hogy egyre több európai klub próbál kétségbeesve trükköket alkalmazni pénzügyi mérlegének javítása érdekében, hogy valamennyire tartani tudja a lépést az elsősorban Angliában keleti befektetők által gazdagított vetélytársakkal szemben.

Visszakanyarodva az eredeti témához: a Juventusnál ez a pontlevonás csak a jéghegy csúcsa, a sportjogi büntetés, igazán komoly bajban akkor lesz a klub, ha büntetőjogi eljárásban is vétkesnek ítélik…

Nincs még vége

Létezik egy nagyjából 14 ezer (!) oldalas Prisma-jelentés, amelyben még komolyabb vádakat fogalmaztak meg a torinóiakkal szemben. 2021. február 11-én a tőzsdén bejegyzett klubok ellenőrző szervezete a Juventusnál kopogtatott a játékosigazolások elszámolásával kapcsolatosan. A jelentésben feltárt szabálytalanságok következménye az, hogy a Juventus három fronton (nemzeti sportjogi, büntetőjogi, nemzetközi sportjogi) kell hogy megvédje magát – mondta Kéri András Dániel.

A Covid alatt a klub kiadott egy közleményt, amely szerint a játékosok lemondtak négyhavi fizetésükről, átmenetileg biztosítva egyfajta gazdasági stabilitást. Ezzel nagyjából 90 millió eurót spórolt abban az esztendőben a csapat. Csakhogy a vád szerint a háttérben állítólag minden futballistával megállapodtak arról, hogy három hónapot mégis kifizetnek, ez pedig azt jelenti, hogy az egyesület a valóságban legfeljebb az összeg harmadát spórolhatta meg, miközben „elfelejtette” tájékoztatni az Olasz Labdarúgó-szövetséget és a Ligát a klub és a játékosok közti valódi megállapodásról. Miután ez az UEFA fair play szabályának megsértésével is együtt járhat, ha mindez bebizonyosodik, az Európai Labdarúgó-szövetség akár a nemzetközi kupákból is kizárhatja az együttest.

És van egy másik érdekes dolog is: Cristiano Ronaldónak közel 20 millió euróval tartozik az egyesület, amit a vádak szerint eredetileg szintén elhallgatott, viszont a pénzügyi jelentésben nem tette nyilvánossá, ami szembemegy a szabályokkal.

A korábbi sportigazgatót, Fabio Paraticit 30 hónapra tiltották el, ő viszont jelenleg hasonló pozícióban tevékenykedik a Tottenham alakulatánál.

Amíg Agnelli vagy Nedved nem akar szerepet vállalni a jövőben, addig Paratici a Spurs alkalmazásában áll, és többek között neki köszönhetően került Londonba a jelenlegi vezetőedző, Antonio Conte is. Tudomásom szerint csak Olaszországra vonatkozik az eltiltása, de ha az UEFA elfogadja az ügyészség kérvényét, és kiterjeszti a büntetést, akkor akár rá is kényszerpihenő várhat

– fogalmazott a szakértő.

Van visszaút?

Az Olasz Olimpiai Bizottság nem csökkentheti a büntetés mértékét, el sem törölheti, maximum visszaküldheti az Olasz Fellebbviteli Bíróságnak újratárgyalásra, ha valamilyen szabálytalanságot talál a határozatot illetően. Ezt egyelőre nehéz megítélni, több információra lesz szükség.

Bár nyolc további klubot – Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara, Pescara – is vizsgáltak, mindegyiket felmentették.

A vádak szerint ezek a csapatok a Juventushoz képest kisebb mértékben és számban szegték meg a szabályokat. A vádak szerint a torinóiak gyakorlatilag országos hálózatot tartottak fenn erre a célra, szervezett rendszerükön keresztül pedig messze a legtöbbet profitálták ezeken az ügyleteken. Hogy valóban így volt-e, azt persze csak az eljárás végén látjuk majd tisztán. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az egyesület a hatóságok szemében többszörösen visszaeső, valamint az olasz szövetséggel sem ápol felhőtlen viszonyt – a calciopoli idején elvett két bajnoki címre például a mai napig megnyert trófeaként tekint. Egyébként az említett alakulatoknál is voltak büntetések, leginkább sportvezetőket tiltottak el, ezeknek azonban a Juventushoz képest nincs hírértékük.

Ami tény, rendkívül rossz fényt vet az egyesületre, hogy szinte minden évtizedre jut egy botránya. És bár más-más generációkat érintettek ezek az esetek, nagyon nem mutatnak jól. A mostanival is az a legnagyobb baj, hogy amit az utóbbi időben felépítettek Agnelliék, azt gyakorlatilag most teljesen lerombolták. A volt elnöknek komoly felelőssége van abban, hogy az Európai Szuperliga-projekt okán a legtöbb európai klubvezető és a Juventus között bizalmi válság keletkezett, amellyel sikeresen magára haragította az UEFA-t is. Ami viszont ennél is fontosabb, az a szponzori oldal, ha ugyanis a támogatók ilyen vagy olyan oknál fogva a jövőben kihátrálnának a klub mögül, az finoman szólva nem segítene az amúgy is tragikus gazdasági helyzeten.

És hogy mi lesz a játékosokkal? Ez majd akkor derül ki, ha a folyamatban lévő vizsgálatok is lezárulnak többek között a már korábban említett büntetőjogi ügyekben. A legutóbbi vizsgált időszakban a Juventus 254 millió eurós adózás utáni vesztesége nem ígér könnyű jövőt a klub számára, az esetleges újabb szankciók pedig évekre behatárolhatják a versenyképességét mind az átigazolási piacon, mind a nemzetközi kupaporondon. Ráadásul nem csak a Juventus lehet bajban, már a Napolihoz, az AS Romához és az AC Milanhoz köthető transzfereket is vizsgálnak a szövetségi ügyészek, így az a hullám, amin a Juve kétes ügyletei elindultak, könnyen a többi olasz topcsapatot és általában az olasz labdarúgást is nehéz helyzetbe hozhatja.

(Borítókép: Francesco Pecoraro / Getty Images Hungary)