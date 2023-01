Folytatódik a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, azaz az NB I, ezzel együtt pedig folytatódik a pontgyűjtés a Magyar Labdarúgó Szövetség által az idényrajt előtt meghirdetett pluszfinanszírozási forrásért. A tét klubonként akár 325 millió forint, ezért cserébe pedig „csak” minél több játékidőt kellene biztosítani a magyar tehetségeknek. A témával legutóbb szeptember közepén foglalkoztunk, akkor a csapatok közül elsőként a Budapest Honvéd szinte már teljesített is minden kritériumot. Azóta más klubok is felzárkóztak a kispestiek mellé, a Ferencváros neve mellett viszont továbbra is nulla fiatalperc éktelenkedik…

„A nyártól induló bajnokságban a legizgalmasabb változás, hogy ösztönzési rendszerrel próbáljuk elősegíteni a megfontolt mértékű fiatalítást” – nyilatkozta Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke júniusban a Nemzeti Sport hasábjain. A döntés nem volt előélettől mentes, a sportvezető az elmúlt években többször hangot adott azon véleményének, hogy a klubok többsége visszaél az utóbbi szezonokban elérhetővé vált gazdasági forrásokkal, és rendre „lejárt lemezeket”, olyan, viszonylag drága, 28-30 év körüli légiósokat szerződtet, akik nívósabb bajnokságokban már megbuktak, és csak elveszik a teret a magyar fiatalok elől.

A köznyelvben csak új fiatalszabályként ismert finanszírozási program el is indult a 2022–2023-as idényben. Ennek részleteit azonban az MLSZ a nagy nyilvánossággal nem osztotta meg, augusztusi érdeklődésünkkor erről a szövetségben csak annyit mondtak: mivel a klubokkal létrejött gazdasági jellegű szerződésről van szó, ezért üzleti titoknak számít, miért és pontosan mekkora összeg is jár.

Sajtóhírekből, a labdarúgó-szövetség, valamint néhány NB I-es klub munkatársainak nyilatkozataiból azonban annyit ki lehetett mazsolázni, hogy

csapatonként mintegy 325 millió forint bónuszt lehet elérni,

lehet elérni, ezért cserébe 29 700 pontot kell legalább elérni úgy, hogy

úgy, hogy minden, pályára lépő magyar futballista játékperce legalább egy pontot ér, míg a magyar útlevéllel nem rendelkező légiósoké nullát,

míg a magyar útlevéllel nem rendelkező légiósoké nullát, a 2002. január 1-je után született futballisták esetében a játékperc tízszeres szorzót ér,

esetében a játékperc ér, ezen 2002. január 1-je után született játékosok legalább egyikének a bajnoki meccsek több mint 50 százalékán – azaz 17 találkozón – szerepelnie kell,

a bajnoki meccsek több mint 50 százalékán – azaz miközben a kijelölt célpontszám (29 700) felét legalább fiatalpercekből (14 850) kell megszerezni.

Sarkítva, ha egy NB I-es csapat 10 külföldivel áll fel, de a kapuban egy fiatal magyar játékos végigvédi a szezon 33 meccsét, akkor pont összejön neki a 29 700 pont

– világította meg a szabályok mögött húzódó logikát Simek Péter, az M4 Sport állandó szakértője.

Már szeptember közepén, a labdarúgó NB I 8. fordulója után – azaz negyedtávnál – úgy állt, hogy a Budapest Honvéd összegyűjtötte a szükséges 14 850 pontot, ám logikusan a 17 pályára lépést nem tudta garantálni. Mondanunk sem kell, az őszi idény után is remekül áll a kispesti klub – legalább ebben, ha már a bajnoki tabellában nem sok örömöt lelhettek drukkereik –, Kocsis Dominik 16 meccsel, Bocskay Bertalan 1174 játékperccel áll az adott toplista élén. Mindez azt is jelenti, hogy ha a tavaszi első fordulóban Kocsis pályára lép, a Honvéd az élvonalbeli mezőnyből elsőként teljesít minden kritériumot, amely a 325 milliós bónusz teljes összegének lehívásához kell.

A pontverseny állása Pontszám Fiatalarány Teljesítés Magyar játékpercek Honvéd 35 064 88,89% 118,06% 7 011 (8.) Puskás AFC 27 950 79,61% 94,11% 7 655 (7.) Vasas 26 936 46,52% 90,69% 15 659 (1.) DVSC 23 747 44,06% 79,96% 10 463 (5.) Kecskemét 23 027 40,08% 77,53% 14 720 (3.) ZTE 22 205 57,28% 74,76% 10 757 (4.) Paks 22 008 36,12% 74,10% 14 853 (2.) Mezőkövesd 16 431 68,77% 55,32% 6 261 (9.) Kisvárda 15 504 80,30% 52,20% 4 299 (11.) Újpest 13 132 59,85% 44,22% 6 058 (10.) Fehérvár 9 022 11,86% 30,38% 8 059 (6.) Ferencváros 3 393 0% 11,42% 3 663 (12.)

Ami a teljes NB I-es mezőnyt illeti – miként a fenti táblázat is tanúsítja –, a csapatok jelentős részének jó esélye lehet arra, hogy az idény végéig teljesítse az MLSZ által kitűzött célértékeket (Kisvárdán Hindrich Ottó novemberi kéztörése miatt cidrizhetnek). A többségnek még csak változtatnia sem kell az ősszel látott csapatstruktúrán, az Újpest számára rezeghet a léc, ám ott az ősz második felében már jóval több magyar – és fiatal – kapott szerepet, az idény előtt Nyíregyházáról igazolt Szabó Bálint kezdőbe kerülése nagyot dobott a lila-fehérek összpontszámán. A két kivételt jelentő együttes a Mol Fehérvár és a Ferencváros – utóbbiban, a bajnoki mezőnyben egyedüliként, még egyetlen, 2002. január 1-je után született magyar futballista sem kapott bizonyítási lehetőséget.

Megnéztük csapatonkénti bontásban is, melyik együttes kiknek köszönheti a legtöbb pontját (az NB I-es tabella sorrendjében mutatjuk a klubokat).

Fontos leszögeznünk: táblázatainkban kerekített és becsült értékekkel dolgozunk, mivel a klubok és az MLSZ hivatalos kimutatásához nem férhetünk hozzá. A számadatokat az MLSZ adatbankja mellett a Soccerway és a Transfermarkt adatbázisa biztosította. Az e forrásokban fel nem tüntetett és el nem érhető kettős állampolgárságokból szintén fakadhat különbség a hivatalos lista és az általunk kalkulált adatok között.

Játékpercek és pontok FTC Perc Pont Bogdán Ádám 180 180 Dibusz Dénes 1170 1170 Botka Endre 707 707 Pászka Lóránd 693 693 Sigér Dávid 195 195 Vécsei Bálint 718 718 Össz.: 3663 3663 Kecskemét Varga Ádám 270 270 Varga Bence 1170 1 170 Sági Milán 129 129 Grünvald Attila 322 322 Szalai Gábor 1394 1 394 Szabó Alex 1271 1 271 Belényesi Csaba 1297 1 297 Buna Gábor 1 10 Zeke Márió 1126 1 126 Katona Máté 281 281 Banó-Szabó Bence 1029 1 029 Vágó Levente 1368 1 368 Katona Bálint 922 9 220 Nagy Krisztián 1286 1 286 Szabó Levente 500 500 Tóth Barna 1165 1 165 Szuhodovszki Soma 1156 1 156 Gréczi Márton 33 33 Össz.: 14720 23 027 Kisvárda Hindrich Ottó 1170 11 700 Hej Viktor 1231 1 231 Széles Imre 375 375 Ötvös Bene 816 816 Vida Kristopher 272 272 Lucas 360 360 Bíró Roland 23 230 Czérna Erik 29 290 Heles Jaroslav 23 230 Össz.: 4299 15 504 Puskás Akadémia Tóth Balázs 1440 1 440 Batik Bence 1350 1 350 Spandler Csaba 745 745 Nagy Zsolt 511 511 Marius Corbu 1136 11 360 Bakti Balázs 42 420 Posztorbányi Bence 90 900 Major Marcell 16 160 Kiss Tamás 1072 1 072 Gruber Zsombor 311 3 110 Skribek Alen 282 282 Komáromi György 660 6 600 Össz.: 7655 27 950 ZTE Demjén Patrik 1 440 1 440 Kálnoki Kis Dávid 1 281 1 281 Kovács Barnabás 162 1 620 Huszti András 532 532 Csóka Dániel 452 452 Mocsi Attila 1 324 1 324 Gergényi Bence 1 236 1 236 Tajti Mátyás 1 035 1 035 Szendrei Norbert 601 601 Bedi Bence 1028 1 028 Mim Gergely 228 228 Májer Milán 328 328 Szalay Szabolcs 556 5 560 Klausz Milán 27 270 Németh Dániel 527 5 270 Össz.: 10 757 22 205 Paks Nagy Gergely 856 856 Rácz Gergő 494 494 Kinyik Ákos 477 477 Olivér Tamás 32 320 Osváth Attila 839 839 Kádár Tamás 1 322 1 322 Lenzsér Bence 707 707 Szabó János 913 913 Szekszárdi Milán 7 7 Szélpál Norbert 605 605 Debreceni Zalán 197 1 970 Balogh Balázs 1 064 1 064 Pesti Zoltán 3 30 Bőle Lukács 858 858 Vas Gábor 331 3 310 Gyukits Gergő 217 2 170 Papp Kristóf 925 925 Windecker József 815 815 Volter Patrik 15 150 Szabó Bálint 847 847 Nagy Rihárd 159 159 Hahn János 568 568 Sajbán Máté 589 589 Haraszti Zsolt 653 653 Varga Barnabás 1 331 1 331 Böde Dániel 29 29 Össz.: 14 853 22 008 DVSC Megyeri Balázs 540 540 Hrabina Alex 360 360 Gróf Dávid 540 540 Ferenczi János 1 161 1 161 Baranyai Nimród 179 1 790 Kisnyír Erik 554 554 Bévárdi Zsombor 774 774 Dzsudzsák Balázs 1 362 1 362 Horváth Krisztofer 319 3 190 Sós Bence 524 524 Bódi Ádám 563 563 Varga József 845 845 Farkas Tamás 31 31 Major Sámuel 37 370 Baráth Péter 941 9 410 Bárány Donát 434 434 Szécsi Márk 1 299 1 299 Össz.: 10 463 23 747 Fehérvár Kovács Dániel 1350 1350 Emil Rockov 90 90 Fiola Attila 1350 1350 Nego Loic 1238 1238 Stopira 1154 1154 Bese Barnabás 328 328 Hangya Szilveszter 557 557 Dárdai Palkó 948 948 Kovács Bence 1 10 Schön Szabolcs 512 512 Funsho Bamgboye 425 425 Menyhárt Zsombor 66 660 Babos Bence 4 40 Szendrei Ákos 36 360 Össz.: 8059 9022 Mezőkövesd Tordai Árpád 180 180 Horváth Milán 29 290 Vadnai Dániel 163 163 Kállai Kevin 994 9 940 Nagy Gergő 695 695 Cseri Tamás 981 981 Vajda Sándor 1361 1 361 Bobál Gergely 117 117 Molnár Gábor 880 880 Kállai Zalán 107 1 070 Bobál Dávid 754 754 Össz.: 6261 16 431 Újpest Banai Dávid 450 450 Szabó Bálint 762 7 620 Branko Pauljevics 910 910 Simon Krisztián 636 636 Csongvai Áron 1440 1 440 Varga Balázs 24 240 Katona Mátyás 1145 1 145 Csoboth Kevin 691 691 Össz.: 6058 13 132 Honvéd Szappanos Péter 1126 1 126 Tomás Tujvel 314 314 Tamás Krisztián 1016 1 016 Ivan Lovric 240 240 Szabó Alex 828 8 280 Zsótér Donát 1198 1 198 Bocskay Bertalan 1174 11 740 Kocsis Dominik 763 7 630 Kerezsi Zalán 286 2 860 Keresztes Noel 66 660 Össz.: 7011 35 064 Vasas Jova Levente 1 036 1 036 Dombó Dávid 404 404 Szivacski Donát 1 046 1 046 Litauszki Róbert 201 201 Ódor Máté 288 288 Otigba Kenneth 1 053 1 053 Baráth Botond 554 554 Iyinbor Patrick 990 9 900 Silye Erik 1 326 1 326 Deutsch László 155 155 Hidi Patrik 1 166 1 166 Berecz Zsombor 1 350 1 350 Márkvárt Dávid 603 603 Hidi Sándor 130 130 Hinora Kristóf 1 023 1 023 Pátkai Máté 349 349 Vida Máté 303 303 Szilágyi Szabolcs 237 2370 Géresi Krisztián 250 250 Ihrig-Farkas Sebestyén 142 142 Feczesin Róbert 76 76 Holender Filip 1 084 1 084 Cipf Dominik 269 269 Radó András 720 720 Novothny Soma 842 842 Zimonyi Dávid 36 36 Szalai József 26 260 Össz.: 15 659 26 936

Az idényben eddig 43, 2002-es vagy későbbi születésű futballista kapott lehetőséget, a legtöbb fiatalt a Puskás Akadémia és a Paks vetette be, hatot-hatot, igaz, a zöld-fehéreknél egyikük sem lett alapember, Vas Gábor 331 perccel vezet a tolnaiaknál.

A Honvéd öt, a Debrecen, a Kisvárda, a Zalaegerszeg és a pontszáma alapján némi meglepetésre a Mol Fehérvár is négy játékosnak adott lehetőséget, a Vasasban, a Mezőkövesdben hárman, az Újpestben és a Kecskemétben ketten kaptak játékperceket.

A legtöbbet – ahogy már említettük – a honvédos Bocskay töltötte pályán (1174), a második helyen a Kisvárda kettős állampolgárságú kapusa, Hindrich áll 1170 perccel. Kérdés Marius Corbu besorolása, a PAFC alapembere Magyarcsürgésen született, kettős állampolgársága is van, ám épp ősszel jelentette be, nem vár tovább Marco Rossi esetleges meghívójára, és román színekben képzeli el a jövőjét, ám a felnőttválogatottban egyelőre ott sem lépett pályára. Mi egyelőre emiatt számoltunk Corbu perceivel (1136) a felcsúti klubnál. Ez a harmadik legtöbb a fiatalok között, magabiztosan előzve a dobogóról így lecsúszott Iyinbor Patrickot, a Vasas (Ferencváros által kölcsönadott ) védőjét (990 perc).

Toplista Bocskay Bertalan Honvéd 1174 perc Hindrich Ottó Kisvárda 1170 Marius Corbu PAFC 1136 Iyinbor Patrick Vasas 990 Baráth Péter DVSC 941 Katona Bálint Kecskemét 922 Szabó Alex Honvéd 828 Kocsis Dominik Honvéd 763 Szabó Bálint Újpest 762 Komáromi György PAFC 660

A legfiatalabb játékos, aki ősszel pályára lépett az élvonalban, a 2005 áprilisában született Pesti Zoltán volt. Ő a Paksban kapott néhány percet csereként.

Összességében kijelenthetjük, hogy az első és a nyolcadik fordulóban látott csapattrendek a következő nyolc fordulóban is kitartottak, sőt sok helyütt még több lehetőséget is kaptak a fiatalok az október–novemberi időszakban. A legékesebb példa erre az Újpest. A lila-fehérek reakciójából is látszik, akár egy 2002 után született tehetség beépítése is busás haszonnal kecsegtetheti az élvonalbeli csapatokat. Ez nem is meglepő annak fényében, hogy szeptemberben Barczi Róbert, a szövetség sportigazgatója az M4 Sport Góóól! 2 című műsorában kifejtette: a feldobott jutalom a klubok költségvetésének negyedét-ötödét is kiteheti.

Tavasszal a rendszerrel szembeni legfőbb kritika az volt, hogy túlzottan nagy versenyelőnyt biztosít azon klubok számára, amelyekhez kiemelt akadémia is tartozik. Hiszen az MLSZ és közvetve-közvetlenül az állam egyszer már pluszforrást fizetett azért a csapatoknak, hogy a lehető legnívósabb körülmények között a lehető legszínvonalasabb képzésben részesítsék a magyar fiatalokat. Ezután a bónuszrendszeren keresztül ismét csak azon klubok jár(hat)nak jól, amelyek az egyszer már kifizetett játékosokat bedobják a mély vízbe.

A kritika továbbra is jogosnak tűnik abból a szempontból, hogy az első négy helyen csupa kiemelt akadémiával bíró klubcsapat áll (Honvéd, PAFC, Vasas, DVSC), a Kecskemét és a Zalaegerszeg számai azonban azt bizonyítják, átgondolt átigazolási politikával fel lehetett készülni a versenyre, és az MLSZ által meghatározott küszöbértékek teljesíthetők.

Fiatalpercek Percek Legtöbbet játszó futballista Honvéd 3117 Bocskay Bertalan 1174 PAFC 2255 Marius Corbu 1136 DVSC 1476 Baráth Péter 941 ZTE 1272 Szalay Szabolcs 556 Vasas 1253 Iyinbor Patrick 990 Kisvárda 1245 Hindrich Ottó 1170 Mezőkövesd 1130 Kállai Kevin 994 Kecskemét 923 Katona Bálint 922 Paks 795 Vas Gábor 331 Újpest 786 Szabó Bálint 762 Fehérvár 107 Menyhárt Zsombor 66 Ferencváros 0 - -

Más kérdés, hogy a rendszeresen bevetett játékosok jó része már az új „fiatalszabály” bevezetése előtt is bizonyította rátermettségét az NB I-es mezőnyben. Róluk, valamint az ösztönzőrendszer nagy veszteseiről itt írtunk korábban.

Miként azt is érdemes hozzátenni, hogy az ősszel játszott 43 fiatal közül húszan is rendkívül csekély mértékű játéklehetőséget kaptak, 16 forduló alatt még az egy meccset jelentő 90 percet sem érték el.

Legalább a tűzkeresztségen átestek.

(Borítókép: Bocskay Bertalan, Eppel Márton, Balogh Norbert és Tamás Krisztián a Budapest Honvéd–MTK Budapest-mérkőzésen 2020. december 6-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)