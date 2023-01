A Szaúd-Arábiában futballozó Cristiano Ronaldót súlyos büntetéssel sújthatják, amennyiben az ő vagy menedzsere bűnrészessége kiderül a Juventus körül az elmúlt hónapokban kirobbant olasz futballbotrányban – számolt be a Corriere della Sera.

Amint arról beszámoltunk, a Juventust 15 pontos levonással sújtotta az olasz szövetség, miután kiderült, könyvelését a futballisták értékének szélsőséges manipulálásával tupírozta, többször is olyan, akár több tíz millió eurós nagyságú transzfereket tüntetve fel papíron, amelyek során ennek töredékét érő játékjogok forogtak a klubok között.

Az olasz lapok információi szerint nemcsak arról van szó, hogy a botrány nem ér véget a Juventusnál és február végén akár a Napolitól, az AS Romától vagy az AC Milantól is pontokat vonhatnak le, hanem bizony bűnrészesség vádjával 23 volt vagy jelenlegi Juve-játékos után is nyomoznak.

A beszámolók alapján a listán szerepel Cristiano Ronaldo is, aki 2018 és 2021 nyara között szerepelt a torinói gárdában. A probléma a portugál klasszis esetében állítólag az, hogy szerződése mellett több kiegészítő megállapodás is született közte és a Juventus között, ezek többnyire az eredményességi bónuszokról szóltak, amelyeket a torinói klub nem könyvelt le megfelelően, ezzel újabb tőzsdei csalást okozva.

Arról a minap írtunk, hogy Ronaldo állítólag pert fontolgat az olasz sztárcsapattal szemben, mert az együttes még mindig tartozik neki egy 20 millió eurós bónusszal. A jelek szerint épp ez a furcsa papír lehet az egyik, ami bajba sodorhatja a portugált a hatóságok előtt. Ez a megállapodás sem szerepel a Juventus könyvelésében.

A Marca megerősítve az olaszok információit azt állítja, alsó hangon egy hónapos eltiltás fenyegeti Ronaldót, miként az ügyben elővett 22 másik játékost is.

A portugál mellett a Juve klubikonjának számító Leonardo Bonucci érintettsége is valószínű – teljes listát azonban eddig egyik forrás sem közölt.

Az olasz sportbíróság múlt hét pénteken bejelentett döntése szerint a csapatot sújtó, 15 pontos levonás mellett Agnellit és Arrivabenét két évre, Nedvedet nyolc hónapra, Paraticit 30 hónapra tiltották el a sportággal kapcsolatos mindennemű tevékenységtől. Utóbbi büntetése azért érdekes, mert jelenleg a Tottenhamnél tölti be a sportigazgatói pozíciót, a tilalmak pedig csak Olaszországra érvényesek. Ugyanakkor magukba foglalnak egy kérelmet, hogy az UEFA és a FIFA égisze alá tartozó versenysorozatokra is kiterjesszék őket. A korábbi stábtagok közül összesen tizenegy személyt büntettek.

A botrány hátteréről itt olvashat bővebben!

(Borítókép: Cristiano Ronaldo 2023. január 22-én, Rijádban, Szaúd-Arábiában. Fotó: Khalid Alhaj / MB Media / Getty Images)