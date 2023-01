Szerenáddal köszöntötték játékosai a 60 éves José Mourinhót

Ahogy arról az Index is megemlékezett, José Mourinho csütörtökön töltötte be a hatvanat. A jeles évfordulóról klubja, az AS Roma játékosai sem feledkeztek meg, a csütörtöki edzés előtt az öltözőben egy tortával és megható szerenáddal várták, a Happy birthday to you! szövegű dalt énekelték a mesternek.

A tortán ott díszelgett az a három trófea, amit Mourinhón kívül még senki sem nyert meg együtt a karrierje alatt: a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és az Európa-konferencia-liga serlege.

Mourinho szemmel láthatóan megilletődötten toporgott, elfújta a gyertyát, majd vágott egy szeletet a tortából, amit csapatkapitányának, Lorenzo Pellegrininek nyújtott át.

Ezután arra kérték, hogy mondjon egy beszédet.

Milyen beszédet? Kezdődik az edzés, vasárnap már bajnokit játszunk, gyerünk a pályára, andiamo!

– hangzott a Míster válasza.

Egyébként nemcsak a játékosok, hanem a klub is megemlékezett a jubileumról, kedves videót állított össze Mourinho megérkezéséről és a diadalmas római napokról, fókuszban a tavalyi Európa-konferencia-liga-győzelemmel, ami az egyesület történetének első és eddig egyetlen UEFA-sorozatban elért nemzetközi trófeája.

