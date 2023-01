Gödörben a Bayern – a Frankfurt ellen sem nyert a rekordbajnok

Bár a bajorok az első félidőben Leroy Sané révén megszerezték a vezetést, a vendégek a vb-ezüstérmes francia Randal Kolo Muani találatával egyenlítettek a második félidőben, így egy ponttal távoztak az Allianz Arénából.

A müncheniek így továbbra is nyeretlenek 2023-ban, hiszen a Red Bull Salzburg elleni edzőmeccs 4–4-es végeredménye után a bajnokságban döntetlent játszottak az RB Leipzig, a Köln, majd most a Frankfurt ellen is.

A Bayern előnye így már csak egy pont Schäfer András csapata, az Union Berlin előtt, és kettő a három magyar válogatott labdarúgót foglalkoztató RB Leipziggel szemben.