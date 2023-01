Simán nyert a Debrecen, a Kisvárda nem bírt a Pakssal

Emberelőnyben aratott magabiztos győzelmet a Debrecen

A mérkőzés nagyobb részében emberelőnyben futballozó Debrecen háromgólos győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg felett. A hazai csapat ezzel megelőzte riválisát a tabellán, és feljött az ötödik helyre. A ZTE egy héten belül a második vereségét szenvedte el.

A hatodik fordulóban, Zalaegerszegen gólgazdag mérkőzést játszott egymással a két csapat, s a kezdés most is ezt vetítette előre. A gyors hazai találat után nyílt sisakos csatát láthatott a közönség, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, Dzsudzsák egy alkalommal tiszta helyzetben a kapusba lőtte a labdát, de Megyerinek is akadt védenivalója. Az idő múlásával csökkent az iram, majd egy debreceni kontra során, amikor Mocsi a 16-oson belül meglökte Sóst, Káprály játékvezető 11-est ítélt, és piros lapot mutatott fel a zalaegerszegi játékosnak. A döntés elsőre túl szigorúnak tűnt, de miután a videobíró is megerősítette, Dzsudzsák értékesített büntetőjével megduplázták előnyüket a házigazdák, a vendégek pedig megfogyatkoztak.

A szünet után egy nagy védelmi hibát kihasználva – a felszabadítani igyekvő Kálnoki-Kis a kapu előtt nem találta el jól a labdát – tovább növelte előnyét a Debrecen, ezzel végleg eldőlt a találkozó. A folytatásban jellemzően a mezőnyben folyt a játék, újabb gól már nem esett.

Debreceni VSC–ZTE FC 3–0 (2–0)

gólszerzők: Szécsi (3.), Dzsudzsák (35., 11-esből), Do. Babunszki (53.)

Büntetők, kapushiba és döntetlen Kisvárdán

Az előző idényben ezüstérmes Kisvárda hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Pakssal. A találkozón mindkét együttes értékesített tizenegyest, Hindrich Ottó, a hazaiak kapusa viszont a lefújás előtt nagyot hibázott, aminek eredményeként pontot szerzett a Paks. A Kisvárda sorozatban három tétmérkőzését tekintve nyeretlen, míg a Paks idegenbeli nyeretlensége immár négy összecsapást számlál.

Az első félidőben hiába birtokolta többet a labdát a hazai együttes, mezőnyfölénye meddőnek bizonyult. Kétszer kapufáig, egyszer pedig lesgólig jutott a Kisvárda, a vezetést viszont a paksiak szerezték meg egy szerencsétlen mozdulat miatt megítélt büntetőt értékesítve. A tolnaiaknak ez az egy kapura lövésük volt a hivatalos statisztika szerint a szünetig, amelyre így előnnyel vonulhattak.

Fordulás után nagy lendülettel küzdött az egyenlítésért a hazai együttes, amely egy szabadrúgás-kombináció után tizenegyeshez jutott, a vendégvédő ugyanis becsúszás közben felemelt kézzel ért a labdához. A büntetőt Jasmin Mesanovic higgadtan értékesítette, ezt követően pedig a Paks is támadóbb felfogásban folytatta a meccset. A hajrá kezdetén egy kisvárdai szöglet után Ötvös eszmélt a leggyorsabban, és közelről bevette a rivális kapuját, így a hazai csapat megfordította a mérkőzés állását. Ezzel azonban még nem volt vége a fordulatoknak, a hosszabbítás első percében ugyanis Skribek balról érkező beadására rosszul reagált a várdai kapus, akinek a lábai között a hálóba pattant a labda.

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–2 (0–1)

gólszerzők: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga B. (25., 11-esből), Skribek (91.)