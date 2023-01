Történelmi mélységben az olasz bajnok AC Milan

A Milan májusban a Sassuolo idegenbeli 3–0-s legyőzésével lett újra bajnok, otthon viszont mostanában kevesebb sikerélményük van a fekete-zöldekkel szemben, hiszen 2016 óta egyszer tudtak csak nyerni, a legutóbbi két alkalommal pedig pontot sem szereztek.

Most Olivier Giroud tehetett volna a rossz széria megszakításáért, de gólját les miatt érvénytelenítették, a félidő derekához érve pedig Domenico Berardi előkészítése után előbb Gregoire Defrel, majd Davide Frattesi is bevette Ciprian Tatarusanu kapuját (0–2).

Giroud pillanatokkal később szabályos gólt is szerzett már, Davide Calabria jobb oldali beadását csúsztatta a hosszú felsőbe (1–2).

Mielőtt nagyon fellelkesülhettek volna a szurkolók, jött újra a Milan-ölő Berardi, ezúttal pedig ő maga volt eredményes (1–3).

A 18. Milan elleni bajnokin ez már a 11. gólja volt 6 gólpassz mellett, vagyis már 17 kanadai pontnál járt a Serie A címvédője ellen, és nem volt még vége...

A fordulást követően jött az újabb sokk, Armand Laurienté hagyta faképnél Calabriát, aki összehozott egy tizenegyest ebből, a sértett pedig a jobb alsóba lőtt (1–4).

A Milan a történetében először kapott egymást követő két bajnokin legalább négy gólt...

