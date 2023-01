Amint arról beszámoltunk, a spanyol rendőrség őrizetbe vette, majd előzetes letartóztatásba is helyezte Dani Alvest. A Barcelona korábbi labdarúgója eleinte tagadta, hogy valaha is találkozott volna azzal a nővel, aki szexuális erőszakkal vádolta meg, időközben azonban többször is változtatott a vallomásán, a Football Espana beszámolója szerint pedig eljutottunk arra a pontra, ahol az aktus tényét beismerte – szerinte azonban kölcsönös beleegyezéssel történt minden. Hozzátette, azért próbálta eddig elhallgatni ezt, hogy megpróbálja megmenteni házasságát. Hogy mindez igaz vagy sem, nem tisztünk eldönteni, mindenesetre Alves felesége, Joana Sanz már törölte is a közös képeiket a közösségi felületeiről…

Elfogadom a sorsomat, bármi is jön. Tizenöt évesen hagytam el az otthonom, megannyi nehéz helyzetet túléltem, most itt egy újabb, de ezen is túl leszek. Nem rémiszt meg semmi

– mondta állítólag az őt meglátogató családtagoknak.

Alvessel kapcsolatos hír, hogy börtöncelláján Ronaldinho korábbi testőrével, Coutinhóval – akit nem kell összekeverni az Aston Villa középpályásával – osztozik.



A beszámolók szerint az első napok sokkján túllépve valóban kezd megbarátkozni a gondolattal, hogy nem helyezik egyhamar szabadlábra. Sajtóhírek szerint akár 12 évet is kaphat, ha bűnösnek találják… Vigaszt a futball nyújthat számára: csütörtökön – miután a hét elején átszállították egy másik intézménybe, mint ahol az első hétvégét töltötte – egy rabmeccsen debütált.

A brazil labdarúgó az eredményességet illetően világelsőnek számít, mivel klubcsapataival, köztük az FC Barcelonával, valamint a válogatottal összesen 43 trófeát gyűjtött. Így többek között háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, hatszoros spanyol bajnok, kétszeres francia és egyszeres olasz bajnok, Brazíliával pedig kétszer nyerte meg a Konföderációs Kupát (2009, 2013) és a Copa Américát (2007, 2019), emellett olimpiai bajnok is (2021).

Alves legutóbbi csapata, az UNAM, amelynek 2022 júliusa óta volt a játékosa, másfél hete szerződést bontott vele.

