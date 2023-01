Guardiola mellőzöttjével köthet bombaüzletet a Bayern München

Joao Cancelo több mint két éven keresztül a Manchester City alapembere volt, azonban az új évre fordulva kikerült a kezdőcsapatból, a világbajnokság óta hét bajnokiból mindössze egyet játszott végig, háromszor pedig be sem cserélte őt Pep Guardiola. Az okokról az angol sajtó is csak találgat, a katalán szakember mindeddig elkente a választ a Cancelo helyzetét firtató kérdésekre.

Az ügy azonban fordulóponthoz érkezett: a The Athletic mellett több angol és német lap is állítja: a portugál bekk hamarosan aláír a Bayern Münchenhez. A bajorok az idény végéig kölcsönveszik, azt követően pedig 60-65 millió font közti összegért cserébe ki is vásárolhatják őt a manchesteri szerződéséből.

Cancelo 2019-es szerződtetése óta több mint 150 meccsen szerepelt Guardiola csapatában, jobb és bal oldali védőként, szárnyvédőként, időnként pedig szélső középpályásként is bevetették – azaz igazi mindenesnek számít.

A Bayernnél jól is jönne egy olyan játékos, aki mindkét szélen bevethető, és három-, illetve négyvédős formációban is otthonosan mozog. A világbajnokságon megsérült bal bekk, Lucas Hernández pótlására a nála valamivel konzervatívabb Daley Blindet ugyan már megszerezték a bajorok, de időközben a jobb szélen is akadtak problémák: Nusszer Mazraui az ünnepek után elkapta a koronavírust, amelynek szövődményeként szívizomgyulladása lett, ez hátráltatja a visszatérésben. Eközben a poszt másik felelőse, Benjamin Pavard formája igen ingadozó, ráadásul nyáron le is jár a szerződése, és egyáltalán nem biztos a maradása. A keretben ugyan ott van még a szeptember óta maródi Bouna Sarr és a saját nevelésű Josip Stanisic is, ám a klubvezetés az elmúlt években egyszer sem számolt velük alapemberként...

A 28 éves védő értékét 70 millió euróra teszi a Transfermarkt. A 41-szeres válogatott labdarúgó korábban megfordult a Benficában, a Valenciában, az Inter Milanban és a Juventusban is.

(Borítókép: James Gill – Danehouse / Getty Images)