A 2018-as oroszországi világbajnokságon is szereplő, 31 éves Haragucsi – aki az év végi katari vb-n nem kapott helyet a nyolcaddöntőben búcsúzó japán válogatott keretében – jövő nyárig írt alá új együttesénél. A Schäfer Andrást is foglalkoztató berlinieknél ebben az idényben 19 tétmérkőzésen jutott szerephez a középpályán, ahol a magyar válogatott futballista is játszik.

A Stuttgart másik új szerzeményével, a Benficától érkezett 26 éves portugál szélsővel, Gil Diasszal 2025 júniusáig tartó megállapodást kötöttek.

Ezzel lényegében egy belső középpályás ment, egy pedig érkezett, hiszen az Union pénteken jelentette be, hogy szerződtette Aissa Laidounit a Ferencvárostól. A tunéziai játékos pedig szintén a pálya tengelyében érzi igazán jól magát.

Schäfer számára kevésbé jó hír, hogy alighogy felépült fáradásos lábtöréséből, hétvégén ismét megsérült – a Hertha Berlin elleni rangadón a szünetben kellett lecserélni.

