Kútba fulladt üzlet: mégsem költözik Berlinbe a korábbi Real Madrid-sztár

Hétfőn még attól volt hangos a sportsajtó, hogy Isco Alarcón egészen biztosan a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Union Berlin csapatához szerződik az idény végéig. A korábban a Real Madrid és a Sevilla színeiben is szereplő játékosának a közösségi médiában való megnyilvánulásai is egyértelműen azt sugallták: hamarosan a hivatalos bejelentés is megtörténik.

A klubváltás azonban meglepő módon az utolsó pillanatban kútba fulladt, Isco mégsem lesz a berliniek labdarúgója. Oliver Ruhnert, az Union Berlin ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott az ügyről:

Jó lett volna látni Iscót Union Berlin-mezben játszani, de nekünk is megvannak a határaink. A kérései átlépték ezeket annak ellenére, hogy korábban már megállapodtunk. Ezért nem jön létre az átigazolás.

Így a szebb napokat is megélt, ötszörös BL-győztes játékos nem költözik Berlinbe, és nem lesz többek között a magyar válogatott Schäfer András csapattársa sem. A jelenleg klub nélküli Iscót a hírek szerint a szintén német élvonalbeli RB Leipzig szívesen szerződtetné, elsősorban a sérülés miatt hosszú időre kidőlt Dani Olmót pótolnák a spanyollal.

