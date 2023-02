Döbbenetes hiba miatt nem jöhetett létre a PSG legújabb sztárigazolása

Kész tényként közölték a sportsajtóban, hogy a Chelsea villámléptű szélsője, Hakim Zijes fél évre a francia élvonalbeli Paris Saint-Germain csapatához távozik kölcsönben. A felek megállapodtak minden részletben, a játékos már el is utazott a francia fővárosba, azonban most úgy néz ki, mégse jön létre az üzlet – számoltak be a fejleményekről egybehangzó sajtóértesülések.

A téli átigazolási piac kedden éjfélkor bezárult, így eddig volt lehetőségük a csapatoknak véglegesíteni minden tekintetben a szerződést. A hírek szerint végül ez nem jött össze, mivel

a Chelsea három alkalommal rossz dokumentumokat küldött a párizsiaknak, így a PSG nem tudta regisztrálni időben a marokkói futballistát.

Fabrizio Romano, a futballvilág egyik legjobban értesült bennfentese is azt jelentette: a határidő lejárt anélkül, hogy a szerződést bejegyezték és érvényesítették volna. Így jelen állás szerint mégsem költözik fél évre Zijes a francia fővárosba.

Az üggyel kapcsolatban a Paris Saint-Germain fellebbezést nyújtott be a Francia Labdarúgó-szövetség égisze alatt működő felügyelőszervezethez, de egyelőre nem tudni, sikerrel járnak-e a fővárosiak. A The Athletic egyik PSG-hez közel álló forrása csak úgy jellemezte a helyzetet:

A kategóriás cirkusz.

A Chelsea egyébként finoman szólva is aktív volt a téli átigazolási piacon: egyetlen más csapat sem költött annyit télen, mint most a Chelsea, és egyetlen más csapat sem költött el olyan sok pénzt egyetlen idény alatt, mint most a londoni kékek.

