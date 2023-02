Az utolsó pillanatban megköttetett az üzlet: itt a Premier League legdrágább igazolása

A Chelsea az egész januári hónapban tárgyalt a középpályás megszerzéséről, az elvi megállapodás 105 millió fontról szól, azonban a Benfica korábban 120 millió fontos kivásárlási árat rögzített a katari vb-n egy gólt szerző Fernandezzel kötött megállapodásában.

A Benfica hivatalos közleményében arról számolt be, hogy a végleges kivásárlási ár 121 millió euró volt, ennyit fizetett összesen a Chelsea a fiatal argentin játékjogáért. Ezzel az átigazolással a londoni klub több rekordot is megdöntött: egyetlen más csapat sem költött annyit télen, mint most a Chelsea, és egy egyetlen más csapat sem költött el olyan sok pénzt egyetlen idény alatt, mint most a londoni kékek.

Így Enzo Fernández lett a futballtörténelem legdrágább középpályása, legdrágább argentin játékosa, és a Premier League valaha volt legdrágább labdarúgója is.

Az eddigi szigetországi csúcs 100 millió font volt, amelyet a Machester City fizetett az Aston Villának Jack Grealishért 2021-ben.

