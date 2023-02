A Chelsea-é volt a bank, a Bayern Münchené az ész

Kezdjük is mindjárt a kapusposzttal, ahol az Ajax szerezte meg a legmagasabb piaci értékkel bíró futballistát a vb-t is megjáró argentin kapus, Gerónimo Rulli átigazolásával, de a Manuel Neuer síbalesete miatt megszoruló bajorok is kötöttek egy remek üzletet a rutinos Yann Sommer csupán nyolcmillió eurós megszerzésével.

Az egész időszak legjobb megoldását is Münchenben kell keresnünk, a világ talán legkiválóbb szélső védőjét, Joao Cancelót sikerült elcsábítani a Manchester Citytől – egyelőre kölcsönbe érkezik a 70 millió eurós piaci értékkel bíró portugál bekk, akit nagyjából ezért az összegért véglegesíthetnek majd nyáron. Jött még ide ingyen Daley Blind is, akinek az Ajax felbontotta a szerződését, és aki belső védőként, balhátvédként és védekező középpályásként is bevethető – parádés transzfertelet mutatott be a német rekordbajnok!

A hátvédek mezőnyében már alaposan nyílt a londoni kékek pénztárcája, a 21 éves Benoit Badiashile Monacóból érkezett 38 millió euróért, a 19 éves Malo Gusto pedig 30 milliót hozott a Lyonnak, ráadásul a francia csapat fél évig még játszathatja is a jobbhátvédet. A sorba még egy londoni vétel, a Speziából 25 millióért érkező Arsenal-védő, Jakub Kiwior fér be.

Az igazi buli a középpályán robbant be, és természetesen itt is a Chelsea játszotta a főszerepet: előbb eladta Jorginhót alig 11,3 millió euróért a városi rivális ágyúsoknak, majd megszerezte 121 millióért a Benfica világbajnokát, Enzo Fernándezt.

A Manchester United a végén beújította a kidőlő Christian Eriksen helyére Marcel Sabitzert, de inkább maradtunk a két középpályásos felállásnál, már csak azért is, mert egy sorral feljebb indult be a nagy tolongás.

Természetesen itt sem tudunk elmenni a Chelsea mellett, amely akár a komplett hármast is adhatná, hiszen a PL új sebességkirálya, Mihajlo Mudrik (70 millió euró), az Atlético Madridnál teljesen be sohasem váló Joao Félix (11 millió eurós kölcsönvételi díj) és a csupán húszéves Noni Madueke (35) is érkezett, de utóbbi helyére azért az arsenalos Leandro Trossard (24), a Newcastle-be szerződő Anthony Gordon (45,6) is jobb eséllyel pályázna, mégis egy negyedik lett a befutó, a Liverpool új reménysége, Cody Gakpo (45).

A Chelsea a 2022–2023-as idényben „csakcsupánmindössze” 611,49 millió eurót költött játékosvételre!

A csatárok közé talán fel lehetne tolni végszükségben Félixet, de ide inkább egy, a prototípushoz jobban illeszkedő futballista jobban passzolna, és igazából csak az volt a kérdés, melyik holland támadóra essen a voksunk, Memphis Depayra, akiért alig 3 milliót fizetett az Atlético Madrid, vagy Wout Weghorstra, akit a Manchester United kaparintott meg kölcsönbe. Közülük a rutin miatt előbbire szavaztunk, de azért látható, hogy a vörös ördögök is adhattak volna akár két játékost az álomcsapatba.

A télen klubot váltók álomcsapata

Yann Sommer (Bayern München, 8 millió euró)

(Bayern München, 8 millió euró) –

Malo Gusto (Chelsea, 30 millió euró)

(Chelsea, 30 millió euró) Benoit Badiashile (Chelsea, 38 millió euró)

(Chelsea, 38 millió euró) Jakub Kiwior (Arsenal, 25 millió euró)

(Arsenal, 25 millió euró) Joao Cancelo (Bayern München, kölcsön)

(Bayern München, kölcsön) –

Jorginho (Arsenal, 11,3 millió euró)

(Arsenal, 11,3 millió euró) Enzo Fernández (Chelsea, 121 millió euró)

(Chelsea, 121 millió euró) –

Mihajlo Mudrik (Chelsea, 70 millió euró)

(Chelsea, 70 millió euró) Joao Félix (Chelsea, kölcsön, 11 millió euró)

(Chelsea, kölcsön, 11 millió euró) Cody Gakpo (Liverpool, 45 millió euró)

(Liverpool, 45 millió euró) –

Memphis Depay (Atlético Madrid, 3 millió euró)

(Borítókép: Enzo Fernández [balra] a katari vb legjobb fiatal játékosának járó díjjal – Simon Bruty / Anychance / Getty Images)