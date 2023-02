Így csalta tőrbe a katalán rendőrség a gyanútlan Dani Alvest

December 30. éjszakáján történt, hogy a gyanú szerint Dani Alves, a mexikói Pumas brazil labdarúgója a Sutton nevű barcelonai diszkó mosdójában megerőszakolt egy 23 éves lányt. Az esetről akkor szerzett tudomást a katalán rendőrség, amikor két nappal később, január másodikán a lány feljelentést tett.

Ekkor azonban Alves már Mexikóban tartózkodott, hiszen szerződése a Pumas csapatához kötötte. A rendőrség azonban teljes titokban azonnal megkezdte a nyomozuást és a bizonyítékok gyűjtését, miközben Alves semmiről sem tudott, arról sem, hogy az áldozata feljelentette őt, írja a niusdiario.es nevű spanyol honlap.

A nyomozók begyűjtötték az áldozat vallomását, az lányt kísérő két barátnő tanúvallomásait, figyelték Alves telefonját és üzeneteit, beszéltek a diszkó alkalmazottaival, lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit, a barcelonai sürgősségi kórház leleteit, ahová a lány bement az eset után megvizsgáltatni magát, és felvették annak a két rendőrnek a vallomását is, akik elkísérték az áldozatot az ügyeletre.

Azaz már bizonyítékok valóságos tárházával várták Alvest, aki teljesen gyanútlanul tért vissza Mexikóból feleségével, Joana Sanz szupermodellel együtt, amikor január 12-én váratlanul meghalt Alves anyósa. A rendőrök azonnal kikérdezték Alvest, majd őrizetbe is vették, miután háromszor vallomást tett, és mindháromszor gyökeresen eltérő módon mesélte el, mi is történt december 30. éjszakáján a Sutton mosdójában.

Alves jelenleg is letartóztatásban van, és egyik csapás éri a másik után. Megcsalt felesége állítólag beadta a válókeresetet, és a szponzorok egymás után bontják fel a szerződésüket a játékossal. Munkaadója, a Pumas UNAM azonnal kirúgta Alvest, sőt, a klub még ötmillió dolláros kártérítést is követel a labdarúgótól. Akinek a jelek szerint elapadnak az anyagi forrásai, pedig még az ügyvédeket is fizetnie kell.

(Borítókép: Dani Alves a Pumas UNAM játékosaként 2023. január 8-án. Fotó: Mauricio Salas / Jam Media / Getty Images)