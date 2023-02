Kapusháború Münchenben: Kahn kiosztotta „a csapatkapitányhoz méltatlan” Neuert

Manuel Neuer a sajtóban kritizálta a Bayern München vezetőinek döntését, akik januárban menesztették a klubot több mint egy évtizeden át szolgáló Toni Tapalovic kapusedzőt. A kérdésben most megszólalt Oliver Kahn is, aki nemcsak a Bayern vezérigazgatójaként, hanem Neuer elődjeként is érdekelt a témában: az 53 éves sportvezető szavai pedig nem sok jóval kecsegtetnek...

Manuel Neuer a minap nagyinterjút adott a The Athleticnek, ez a beszélgetés volt az első, amely a nyilvánosság számára készült vele, mióta decemberben síbalesetben lábát törte. A 36 éves kapus a többi között arról beszélt, igencsak idióta és peches balesetet szenvedett, no meg szót ejtett a bajor klubot több mint egy évtizeden át szolgált kapusedző, Toni Tapalovic menesztéséről is. Úgy fogalmazott, olyan érzése van, mintha valaki széttépte volna a szívét.

Megjegyezte, a klubvezetéstől nem kapott olyan magyarázatot kollégája menesztésére, amelyet elfogadhatónak érezne, és azt a sajtóhírt is tagadta, hogy Tapalovicnak azért kellett volna mennie, mert olyan információkat szivárogtatott ki a játékosok felé az edzői stábból, amelyek Julian Nagelsmann és az elnökség tagjai szerint sem tartoztak volna rájuk.

A Kicker és a Bild korábban felidézte, a Münchenben Neuer utódjának szánt Alex Nübel állítólag azért mondott nemet a visszatérésre kollégája balesete után – jelenleg az AS Monacónál szerepel kölcsönben a fejlődését szolgáló több játékperc reményében –, mert Tapalovic többször is hátrányos helyzetbe hozta veterán posztriválisával szemben.

Ahogyan arra számítani lehetett, az interjú nem maradt visszhang nélkül. Oliver Kahn, a Bayern München vezérigazgatója, korábbi kapusa a beszélgetés Tapaloviccsal kapcsolatos részeiről kijelentette, azok méltatlanok egy csapatkapitány szájából.

A Bayernhez, egy csapatkapitányhoz és személy szerint Manuel Neuerhez is méltatlan mindaz, amit Toni menesztéséről mondott. Ráadásul ezek a kijelentések nagyon rosszkor is jöttek, fontos és nehéz mérkőzések várnak ránk, ahol kulcskérdés az egység. Tudjuk, hogy mélyen érinti a változás, emiatt igyekszünk megértőek lenni vele szemben. Épp ezért is igyekeztünk a lehető legrészletesebben elmagyarázni, miért is született meg ez a számunkra sem könnyű, ám a csapat érdekében kulcsfontosságú döntés

– magyarázta Kahn.

Átérzem a helyzetét, mert én is voltam hasonlóban, amikor 2004-ben Sepp Maiert elküldték a német válogatottól. Én viszont képes voltam a közös célokra koncentrálni ekkor is, szemben a személyes érzelmeimmel. Úgy döntöttem, nem beszélhetek az érzéseimről nyilvánosan, ő viszont most ennek az ellenkezőjét tette. El kell beszélgetnünk erről a döntésről vele, ez világos.

A 117-szeres válogatott Neuer 2011 óta erősíti a Bayern Münchent, már 488 tétmeccsen viselte a csapat szerelését, amelyben a többi között tízszeres német bajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes és kétszeres klubvilágbajnok is lett.

A sajtóhírek alapján még legalább fél év, mire síbalesetéből felépül, és visszatérhet a kapuba. Ha elhúzódik az üzengetés, lehet, nem a Bayern München kapuja lesz az már...

A Bayern egyre zavarosabb belügyeiről, Neuer furcsa döntéseiről és a müncheni kapuskérdésről épp a héten beszélgettünk a Sportcastben. A Sport TV szerkesztőjével, Molnár Zsolttal készült epizódunk itt hallgatható meg!

(Borítókép: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)