Viharos erejű szélben csapott össze a Paks és a Kecskemét, a találkozó első perceiben a házigazda dominált, de a fölénye meddőnek bizonyult. Tíz perc után pedig kiegyenlítetté vált a mérkőzés. Többnyire mezőnyjáték zajlott a pályán, a csapatok nem igazán tudtak alkalmazkodni a körülményekhez, annak ellenére többször kézből rúgták ki a labdát a kapusok, hogy azt rendre visszafújta a szél. Az első félidő egyetlen izgalmas pillanatát Haraszti lövése jelentette, melyet a vendégkapus tolt kapufára.

A térfélcserét követően nőtt az iram, és - elsősorban a hazaiaknak köszönhetően - valamivel több ígéretes akciót is láthatott a közönség, azonban komoly helyzetek ebben a periódusban sem voltak. Az újoncként második helyen álló Kecskemét támadásban semmit sem tudott kezdeni az ellenfelével, így jószerivel kizárólag Varga Bencének akadt dolga a kapuban. Mivel a lila-fehérek védekezésben viszont szervezetten futballoztak, így a gól nélküli döntetlent meg tudták őrizni a lefújásig, sőt, a hosszabbításban egy szögletet követően majdnem a győztes gólt is megszerezték, de Belényesi közeli próbálkozása a kapufán csattant (0–0).

A Honvéd és a Kisvárda összecsapása is hasonló forgatókönyv szerint indult, mint a paksi találkozó. A játékrész elején Nenad Lukics, a játékrész végén Brandon Domingues hibázott ziccerben a hazaiaktól, a köztes időben viszont a kispestiek képtelenek voltak akciót kidolgozni, támadásaikat a félpályán is nehezen és ritkán vitték át. A Kisvárda a két megingástól eltekintve stabil teljesítményt nyújtott, megbecsülte a labdát, forgatta a széleket, így lehetőségekig is eljutott, a 30. perc tájékán pedig Szappanosnak védenie kellett.

Lukics a második félidő elején is helyzetbe került, akkor azonban már nem hibázott, Capan gyenge lövéséből parádés gólpassz lett, a kispesti center pedig 10 méterről ziccerben a kapu jobb oldalába gurított (1–0).

A várdaiak azonnal nekiestek ellenfelüknek, két perc alatt két helyzetet dolgoztak ki, de egyiket sem váltották gólra. Ezt követően a Honvéd rendezte sorait, viszont a vendégek mezőnyfölénye megmaradt, a befejezésekkel azonban változatlanul hadilábon álltak. A 73. percben aztán összejött az egyenlítés: Milos Szpasics távoli lövését az egyszeres felnőttválogatott Szappanos Péter vetődve maga elé ütötte, Mario Ilievszki lecsapott a labdára, előbb higgadtan elhúzta a földön fekvő kispesti kapus mellett, majd az üres kapuba helyezte (1–1). A jó iramú és nyílt hajrában mindkét kapu előtt adódott lehetőség, az eredmény azonban nem változott.

LABDARÚGÁS, NB I

18. FORDULÓ

Paks–Kecskemét 0–0

Honvéd–Kisvárda 1–1 (Lukics 48., ill. Illievszki 73.)