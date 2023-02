Továbbra is mélyrepülésben a Liverpool: Jürgen Klopp csapata a hatodik bajnokiján is nyeretlen maradt 2023-ban, sőt ezúttal kifejezetten kínos, háromgólos pofonba szaladt a Wolverhampton otthonában. A Manchester United számára sem alakult könnyedén a 20. forduló, hiába vezetett a csapat már 2–0-ra is a Crystal Palace ellen, Casemiro felelőtlensége miatt az utolsó pillanatokig izgulni kellett a rekordbajnok sikeréért.