Szenvednek a topcsapatok a világbajnokság óta

Bajor bajok, angol betegek

A meglepetésnél csak a gödör tűnik nagyobbnak, amiből a német rekordbajnok Katar óta próbál kimászni – egyelőre sikertelenül.

A Bayern ugyanis még nyeretlen a Bundesliga tavaszi, már három forduló óta tartó szakaszában.

Ez már csak azért is váratlan, mivel minden sorozatot figyelembe véve az azt megelőző 10 találkozójukat kivétel nélkül sikerrel abszolválták a müncheniek.

Juliann Nagelsmann együttese a Red Bull Salzburg elleni edzőmeccsel hangolt a folytatásra, amely 4–4-es döntetlennel zárult, intő jel lehetett azonban, hogy 3–1-re is vezetett az osztrák alakulat. Az RB Lepizig elleni idegenbeli idénynyitó 1–1 lett, akárcsak a Köln és a Frankfurt elleni összecsapás, így három forduló alatt mindössze egy pontra olvadt a tabella élén a bajorok előnye és annyira összesűrűsödött az élmezőny, hogy az ötödik Freiburg is csak három egységgel van lemaradva.

A gyengélkedésben alighanem fontos szerepet játszanak a rövidebb-hosszabb időre kidőlt kulcsemberek, akik közül minden csapatrészre jut legalább egy klasszis: Lucas Hernández a védelemnek, Leon Goretzka a középpályának, Sadio Mané a csatársornak jelent érzékeny veszteséget, a síelés közben lábát törő Manuel Neuert pedig egyelőre a ‘Gladbacból igazolt Yann Sommer képtelen pótolni. A Német Kupa nyolcaddöntőjében szerdán legalább az első 2023-as siker megszületett, a Mainz otthonában nyert 4–0-ra a Bayern, amely némi bizakodásra adhat okot a folytatásra.

A Premier League-ben nemcsak az Arsenal remeklése, hanem a Chelsea és a Liverpool gyengélkedése is beszédtéma a szurkolók körében. A két topklub helyzete annyiban más a Bayernétől, hogy már a világbajnokságot megelőzően sem kényeztették el drukkereiket, ezen pedig a közel egy hónapos szünet sem segített. A londoniaknál többösszetevős a probléma, egyrészt túl vannak egy idény közbeni edzőváltáson és egyelőre nem úgy tűnik, hogy Graham Potter megtalálta volna a tökéletes felállást és taktikát.

Másrészt barokkos túlzással a Kórház a város szélén, valamint a Vészhelyzet című sorozatok együtt nem láttak annyi sérülést, mint amennyi ebben a szezonban a Stamford Bridge környékét sújtja...

Télen egészen elképesztő mennyiségben szórta a pénzt a Chelsea és vett játékosokat, ám hiába volt ott pénteken este a kezdőben többek között a Premier League rekordigazolásává váló Enzo Fernández, vagy éppen Mihajlo Mudrik, akikért közel 200 millió eurót sem sajnált az új vezetés – a városi rivális Fulham gól nélküli döntetlent ért el a kékek pályáján. A tabellán jelenleg 9. az alakulat, a BL-indulást érő top 4-es helyek egyre távolabbinak tűnnek, a hazai kupáktól pedig már korábban búcsúztak. Ráadásul minden sorozatot figyelembe véve legutóbbi 11 meccsükből mindössze kettőt (!) nyertek meg.

A Liverpoolnál sem túl rózsás a helyzet, egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek szerint elfáradni látszik Jürgen Klopp és a klub harmonikus kapcsolata. A vörösöknél is kidőltek kulcsemberek, de az utóbbi években kíméletlen támadógépezet fogaskerekei is csikorognak, ezt a Brighton elleni FA-kupa búcsú, valamint a bajnokságban elfoglalt 10. pozíció is csak alátámasztja. A világbajnokság óta 2 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség a csapat mutatója, így Mohamed Szalahéknak is össze kell kapnia magukat a folytatásra, különben ők is lemaradhatnak a Bajnokok Ligájáról.

Mi lesz veled, Olaszország?

Az olasz Serie A a néhány héttel ezelőtt kirobbanó újabb botránya miatt került a figyelem középpontjába, amelyben bár több topcsapat is érintett lehet, egyértelműen a Juventus a legsárosabb – mondhatni szokás szerint...

A torinóiaktól 15 pontot már levontak, egyes hírek szerint azonban ez akár még újabb 20-szal bővülhet, amellyel a tabella utolsó helyére csúszna az együttes. Pedig enélkül is bőven van megoldandó probléma Massimiliano Allegri és stábja számára, hiszen bár a világbajnokságot követően két 1–0-s győzelemmel tért vissza a Juve, a bajnokaspiráns Napoli 5–1-re ütötte ki a zebrákat, legutóbb pedig óriási meglepetésre az újonc Monza verte őket 2–0-ra, ráadásul Torinóban. A Coppa Itáliában legalább még áll az együttes, amely hét közben a Lazio testén keresztül jutott elődöntőbe.

A címvédő AC Milan háza táján is kongatják a vészharangokat, az elmúlt két mérkőzés alapján ráadásul teljesen jogosan:

előbb a Lazio rúgott egy négyest a kupában Stefano Pioli csapatának, majd talán még ennél is nagyobb meglepetést okozva a Sassuolo nyert a bajnokságban 5–2-re a San Siróban.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ősi rivális Inter tükörsimán nyerte a piros-feketék elleni, Szaúd-Arábiában rendezett szuperkupát (3–0), valamint azt, hogy a bajnokságban az ötödik helyre csúszott vissza a gárda, 15 ponttal lemaradva az éllovas Napolitól, egyértelműen kijelenthetjük, hogy a milánóiak is alaposan beragadtak a világbajnokság utáni rajtnál.

Érdemes még megemlíteni a PSG hullámzását is, amely bár öt ponttal vezeti a Ligue 1 küzdelmeit, már háromszor is botlott a vb óta: Rennes-ben és a Lens-ben kapitulált Christophe Galtier csapata, a Remis pedig a Parc des Princes stadionból távozott értékes ponttal (1–1). Ami viszont különösen fájó lehet a párizsiak számára, hogy a világbajnokság gólkirálya, Kylian Mbappé több hétre kidőlt, így többek között a Bayern elleni BL-nyolcaddöntő első mérkőzésen sem számolhatnak vele.

És hogy a topligákon kívülre is kitekintsünk: Hollandiában a nagy múltú Ajax már a vb előtt hullámvölgybe került, ahonnan azóta sem igazán tudott kimászni. A bajnokságban sorozatban hét nyeretlen meccs után meg is köszönték a Manchester Unitedhez távozó Erik ten Haag utódjának, Alfred Schreudernek a munkáját, akivel a negyedik helyre csúszott vissza az együttes a bajnokságban, valamint a Bajnokok Ligájából is kiesett. A játékosként 87-szeres holland válogatott Johnny Heitinga váltotta őt a kispadon, akinek irányításával 4–1-re nyertek az amszterdamiak az Excelsior ellen, pontot téve az október 22.-e óta tartó, győzelem nélküli negatív sorozat végére.

(Borítókép: Markus Gilliar - GES Sportfoto / Getty Images Hungary)