Álomkezdés után megtört a Bayern rossz szériája

Az együttes a Wolfsburg otthonában parádésan kezdett, Kingsley Coman Alphonso Davies és Joao Cancelo előkészítése után is betalált, Joshua Kimmich passza után Thomas Müller pedig már a harmadik müncheni gólt szerezte – és még csak a 19. percben jártunk (0–3)!

427 - Thomas Müller makes his 427th Bundesliga appearance for FC Bayern, equalling Gerd Müller as Bayern's joint-top outfield player for most appearances in Bundesliga history. Legend. #WOBFCB @esmuellert_ pic.twitter.com/2wdNSzcqpp