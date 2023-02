Budapest rendezheti a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőt?

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban beszélt arról: „nem titkolt cél”, hogy hazánk a Puskás Arénával Bajnokok Ligája-döntőnek adjon otthont. A következő megpályázható finálé a 2026-os.

A magyar labdarúgás első embere arról beszélt: „óriási élmény lenne”, ha a Ferencváros labdarúgócsapata bejutna az Európa-liga döntőjébe, melyet május 31-én a Puskás Arénában rendeznek meg. A zöld-fehérek ősszel megnyerték a csoportjukat a második számú európai kupasorozatban, és jelenleg ellenfélre várnak a nyolcaddöntőben.

Csányi Sándor szerint azért is fontos, hogy az ilyen események jól sikerüljenek, mert a szövetségnek „nem titkolt célja” megpályázni egy Bajnokok Ligája-döntő lebonyolítását is. Hozzátette: erre legkorábban három év múlva, 2026-ban lehet lehetősége Budapestnek, mivel az a legközelebbi szabad dátum.

A sportvezető szerint „Budapest az európai szövetség (UEFA) egyik kedvenc helyszíne az elmúlt években sikeresen megrendezett események miatt”.

Csányi Sándor beszélt az elmúlt hetekben nemzetközi vitát kiváltó Nagy-Magyarország-szimbólum ügyéről is. Mint kifejtette, próbálják elfogadtatni az UEFA-val a jelképet és az árpádsávos zászlót is, amelyek miatt a FARE, azaz a Futball a Rasszizmus Ellen Európában nevű szervezet megfigyelői az elmúlt időszakban többször is feljelentették a magyar labdarúgó-válogatott szurkolóit, mondván, szerintük azok kirekesztő politikai jelképek.

Ha az MLSZ szervez egy bajnokságot, a csapatoknak el kell fogadniuk a kiírás feltételeit. Ugyanez a helyzet nemzetközi szinten is. Ha mi akarunk játszani az Európa-bajnoki selejtezőkön, a Nemzetek Ligájában vagy akár a BL-ben és az Európa-ligában, akkor el kell fogadnunk a kiírás feltételeit. Az UEFA kiírása szerint pedig olyan transzparenseket nem lehet kitenni, amelyek rasszisták vagy politikai üzenetet hordoznak. Az a kérdés, hogy a Nagy-Magyarország-jelkép hordoz-e politikai üzenetet. Szerintünk nem

– mondta a Magyar Távirati Iroda által idézett sportvezető, aki egyben az UEFA alelnöke is.

A 2019-ben átadott Puskás Arénában az elmúlt években rendeztek már európai Szuperkupa-döntőt a Bayern München és a Sevilla részvételével, három Európa-bajnoki csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt is a 2021 nyarára halasztott kontinensbajnokságon.

Tavasszal az FTC itt rendezi majd az Európa-liga-meccseit – már ha nyerni tud a nyolcaddöntős párharcban, és így indokolttá válik a többes szám használata.

(Borítókép: Csányi Sándor 2022. március 4-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)