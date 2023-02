Az első hírek arról szóltak, hogy hatalmas botrány alakul az angol labdarúgás élcsapatai körül, a Premier League által folytatott vizsgálat eredményeként pontlevonás, de akár kizárás is várhat a Manchester Cityre. A Sky Sports által közölt jelentés szerint a klubnál 2009 óta minden évben trükköztek a fizetések bejelentésével, a vizsgált idényekben nem volt egyetlen olyan év sem, amikor eleget tettek volna a PL pénzügyi reguláinak.

A The Times újságírója, Martyn Ziegler felvetette annak a lehetőségét is, hogy a kihágások mértéke és gyaníthatóan szándékos mivolta miatt akár ki is zárhatják a Cityt a Premier League-ből. A brit bulvárlap, a The Sun még ennél is tovább ment, és a korábbi bajnoki címek esetleges elvételét is kilátásba helyezte. Délutánra aztán csillapodtak valamelyest a kedélyek, és a különböző médiumok már arról írtak, hogy a kizárás valószínűsége is nagyon kicsi. Valószínűbb, ha vétkesnek is találják az egyesületet, a pontlevonás vagy jó szokás szerint a pénzbírság.

Szintén a helyi bulvársajtó kezdett arról cikkezni, az ügy akár Pep Guardiola manchesteri karrierjének végét is jelentheti. A katalán szakember ugyanis egy korábbi alkalommal kijelentette, ha bármikor is bebizonyosodik, hogy a klubvezetés visszaélt a bizalmával, azonnal veszi a kalapját, és távozik a Citytől. Ám 2022 tavaszán azt is leszögezte, amíg a korábbi vádakat hitelt érdemlően alá nem támasztja valaki, addig 100 százalékig hisz a vezetőiben, és védelmezni fogja a csapatát. A vizsgálati időszakból egyébként két idény esik Guardiola regnálása alá (2016–2018).

Időközben az is kiderült, hogy a négy éve gyűjtött kutatási anyagot az angol liga vezetői egy független szervhez továbbították, a további nyomozást már ott fogják elvégezni. Fabrizio Romano olasz transzferguru posztjai közt arról is lehetett olvasni, a City vezetősége ezúttal nem tud a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulni. Ennek okát nem részletezték, ám jelentősége azért lehet: két évvel ezelőtt, amikor az UEFA két évre eltiltotta volna a nemzetközi kupaindulástól a csapatot ­– mert az a kontinentális szövetség vizsgálata szerint sorozatosan megszegte a pénzügyi fairplayre (FFP) vonatkozó szabályokat –, a CAS a legtöbb vádpont alól felmentette a Cityt. Pontosabban nem találta kellően megalapozottnak az UEFA által végzett vizsgálat következtetéseit.

Az európai szövetség ezt tudomásul vette, és közleményben jelezte, lezártnak tekinti az ügyet, nem kezd újabb vizsgálatba a megalapozottság pótlására. A CAS-döntésnek azonban volt egy másik, a világsajtót kevésbé bejárt része is, ez pedig arról szólt, hogy a bíróság felszólította a manchesterieket, adjanak át a kötelező adatszolgáltatás felett újabb dokumentumokat az angol labdarúgóligának és a Premier League vezetőinek. Nem egyértelmű, de meglehet, ezek a dokumentumok világítottak rá végül bizonyos ellentmondásokra. Azt is érdemes megjegyezni, a CAS olyannyira nem tisztázta minden vádpontban a Cityt, hogy a klubnak egy 10 millió eurós bírságot így is meg kellett fizetnie.

A The Athletic cikkéből tudtuk meg, hogy a klub által a PL szabályai szerint kötelezően leadandó könyvelésekben olyan hibák voltak, mint például a csapatot 2009 és 2013 között irányító Roberto Mancini fizetésének részleges vagy teljes elhagyása. De más stábtagoknál és játékosoknál is előfordult, hogy prémiumok és bónuszok nem kerültek be a ligához eljuttatott gazdasági jelentésbe. A City több mint 100 alkalommal vétett a regulák ellen, a nagy számú tévesztés pedig felveti a szándékosság gyanúját is.

Ám nemcsak a kiadási oldalt csinosítgatták, hanem a bevételit is: a gyanú szerint a klubnál többször is a valósnál jóval magasabb szponzorpénzekről tettek jelentést, a különbözetet pedig Abu-dzabiból, Manszur sejk közvetlen üzleti környezetéből vagy épp az ő magánvagyonából pótolták, ezzel kijátszva az FFP-t.

Az akadémiai toborzásra vonatkozó irányelvek és szabályok áthágása szintén gyanúsítási alapot jelentenek.

BREAKING: Manchester City have been charged by the Premier League with numerous breaches of financial rules. pic.twitter.com/diL3AKkSyV — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 6, 2023

A klub néhány órával az ügy kipattanása után reagált. A hivatalos felületeiken közzétett nyilatkozatban megdöbbenésüknek adtak hangot, ugyanis állításuk szerint a vizsgálatban végig együttműködők voltak a Premier League vezetőivel, az Angol Futballigával (EFL) és Labdarúgó-szövetséggel (FA). Ennek ellenére nem bánják a vizsgálati anyag napvilágra kerültét, sőt, üdvözlik, hogy a nyomozás további része egy „független bizottságra vár”, hisznek az igazukban és abban, hogy „a folyamat segíthet egyszer és mindenkorra lezárni az ügyet”, így pedig tisztázni a klub és a tulajdonosi kör, mindent egybevetve Manszur sejk hírnevét.

A Premier League hivatalos honlapján a vizsgálati anyag teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát ígérték.

Egyelőre tehát annyi biztos, folytatása következik az ügynek...

(Borítókép: Mansour bin Zayed Al Nahyan 2014. május 15-én. Fotó: Francois Nel / Getty Images)