Egy ötödik országot is bevonna Argentína a világbajnoki rendezésbe

Az argentin elnök azt javasolta, hogy ötödik dél-amerikai országként Bolíviát is vonják be a 2030-as labdarúgó-világbajnokság megrendezésére irányuló pályázatba.

Alberto Fernández Twitter-oldalán állt elő indítványával azután, hogy Argentína, Chile, Paraguay és Uruguay közös pályázatát bemutatták kedden Buenos Airesben.

Csapatunk elhozta a vb-győzelmet kontinensünkre, és jó lenne, ha 100 év múltával a világbajnokság visszatérne oda, ahol minden kezdődött – Dél-Amerikába. Ez az egész kontinens pályázata. Ezért szeretném, ha a testvérország Bolívia is az álom részévé válna

– írta az argentin elnök.

A keddi eseményen az Argentin Labdarúgó-szövetség vezetője, Claudio Tapia elmondta, hogy kandidálásuk sikere esetén az első mérkőzés Argentínában, a vb-döntő pedig Uruguayban lesz, ahol 1930-ban az első világbajnokságot rendezték.

A 2030-as vb-nek közösen kíván gazdája lenni Spanyolország és Portugália, a két ország tavaly októberben az Ukrán Labdarúgó-szövetséget is bevonta a pályázatba. Marokkó ugyancsak bejelentkezett, s kandidálása még közös is lehet Szaúd-Arábiával és Egyiptommal, bár utóbbi két ország és Görögország közösködéséről is szó van. Médiaértesülések szerint Kína szintén benyújtja majd pályázatát a bő hét év múlva esedékes eseményre.

Az argentin elsőséggel zárult 2022-es világbajnokságnak Katar adott otthont november 20. és december 18. között, 2026-ban pedig Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó lesz a házigazda. A nemzetközi szövetség (FIFA) 2024 májusában dönt a 2030-as vb helyszínéről.

