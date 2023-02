Világbajnok, vagy BL-győztes kapus lehet az év legjobbja

A belga Courtois a Real Madrid hálóőre, aki tavaly spanyol klubcsapatával megnyerte a Bajnokok Ligáját, az európai szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Király Kupát. A BL-döntőben, amely után a finálé legjobbjának választották, kilenc védést mutatott be a Liverpool ellen (1–0).

Martínez, aki klubszinten az angol Premier League-ben szereplő Aston Villa kapuját őrzi, az argentin válogatottal világbajnokságot nyert decemberben, Katarban, ahol a torna legjobb kapusának járó elismerést is kiérdemelte. A franciák elleni döntőben, a 3–3-at követő büntetőpárbajban két 11-est is hárított, s ugyanilyen bravúrt mutatott be a hollandokkal vívott negyeddöntős meccsen is.

Bono, a spanyol Sevilla kapusa a marokkói válogatott hálóőreként nagy szerepet játszott abban, hogy a nemzeti együttes első afrikai csapatként elődöntőbe jutott a katari vb-n. A spanyolok elleni nyolcaddöntős mérkőzésen két büntetőt is ártalmatlanított a tizenegyespárbajban. A végül negyedikként zárt válogatottban hat meccsen jutott szóhoz, s három találkozón maradt érintetlen a hálója.

A FIFA legjobb kapusa díjat 2017 óta adják át évente. Courtois volt már első, rajta kívül az olasz Gianluigi Buffon, a német Manuel Neuer, a brazil Alison Becker és a szenegáli Edouard Mendy győzött.

A díjátadó február 27-én lesz Párizsban.