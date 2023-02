Váratlan fordulat: Carlo Ancelotti nyártól a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehet

Carlo Ancelotti pillanatnyilag a földkerekség legkeresettebb labdarúgóedzője. Nem csoda, hogy a brazil szövetség már a katari vb óta bombázza ajánlatával az olasz mágust, de most egybehangzó értesülések szerint úgy tűnik, hogy siker koronázza az ötszörös világbajnok próbálkozását. Az ESPN és a Sport szerint nagyon valószínű a megegyezés, sőt a The Sun már azt is írja – egy bizonyos Bruno Vicari nevű újságíróra hivatkozva –, hogy a 63 éves mester már közölte is a csapat néhány játékosával: a szezon végén, június 30-án elhagyja az együttest.

🚨🚨| BREAKING: Carlo Ancelotti will become the new coach of Brazil NT. @ESPNBrasil pic.twitter.com/B3YyKo2BW0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 10, 2023

Ugyancsak a The Sun információja, hogy mivel 2024 nyaráig szól az olasz edző szerződése, egyelőre sem a brazil szövetség, sem Ancelotti nem hozza nyilvánosságra a sztorit, már csak azért sem, mert még nem történt meg a szerződés aláírása.

A Marca viszont arról ír, hogy Ancelotti úriember, és sohasem távozik szerződése lejárta előtt, pláne nem tárgyal titokban az esetleges kérőkkel. Továbbá többször is megerősítette, hogy a szezon befejezéséig semmi más nem jár az eszében, csakis a bajnokság és a BL megnyerése. Most, a klubvilágbajnokság döntője előtt is feltették Ancelottinak a kérdést az újságírók, vagyis hogy mi a helyzet a brazil szövetség ajánlatával, de ő igen határozottan így felelt:

2024-ig van szerződésem.

Ettől függetlenül a Marca is elismeri, hogy Brazília kapacitálja Ancelottit, de azt is hozzáteszi a madridi lap, hogy Luis Enrique és Zinedine Zidane is ott van a jelöltek között.

Brazília a katari vb közben menesztette Titét, azt követően, hogy a válogatott elvesztette a Horvátország elleni negyeddöntőt.

(Borítókép: Carlo Ancelotti 2023. február 8-án. Fotó: James Williamson – AMA / Getty Images)