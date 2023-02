Három percig VAR-ozták a kiesési rangadót eldöntő gólt

A vendég Újpest, amely az idényben a kiesési rangadókra specializálódott, hiszen eddigi 19 pontjából tizenhármat is közvetlen riválisaival szemben gyűjtött be, kezdett jobban Angyalföldön. Igaz, a mezőnyfölény csupán egy kaput eltaláló gólszerzési kísérlettel párosult 45 perc alatt. Bár még így is pont eggyel többel, mint a Vasas játéka...

Fordulás után két perc se telt bele, és a lila-fehérek megszerezték a vezetést: Nemanja Antonov ugratta ki a bal szélen meginduló Csoboth Kevint, aki lefutotta a védőket, majd a tizenhatoson belül bokából átemelte a kapujából kivetődő Uram János felett a labdát (0–1). Az Újpest-tábor óriási hangrobbanás kíséretében konstatálta a kedvencek találatát, az öröm azonban hamar feszült várakozásba csapott át, bár szabad szemmel is érzékelhető volt, hogy a Vasas középső védője beragadt, s ezt az első tévés visszajátszások is pillanatok alatt megerősítették, a videobírói buszban jó három perc kellett ahhoz, hogy megerősítsék a pályán született ítéletet – ért a gól.

A Vasas megnyomta a hajrát, a 66. percben végre eltalálta Banai Dávid kapuját, és a végjáték kezdetén kapufát is lőtt, ám ezt követően a csereként beállt Holender Filip az üres kapu fölé bikázott. Ezzel a sereghajtó el is lőtte a puskaporát, az Újpest igencsak feszült, nyolcperces ráadást követően behúzta a három pontot és a Mol Fehérvárt megelőzve feljött a tabella 9. helyére.

Az Újpest keretéből kimaradt az eddigi csapatkapitány, a Ferencváros elleni rangadón a vereség ellenére is meggyőző teljesítményt nyújtó Csongvai Áron, valamint a szintén lila-fehér nevelés Katona Mátyás. Mindkét játékost a Vidivel boronálták össze a héten – kimaradásuk előrevetíti az NSO által jövő hét elejére jósolt fehérvári bejelentést kettejük szerződtetéséről. Az Újpest egyébként – magyar kluboktól ritkán látható példás őszinteséggel – hivatalos honlapján meg is erősítette a klubváltásról szóló tárgyalások tényét.

Gruber első NB I-es gólja döntött Felcsúton

Kiegyenlített első félidőt játszott Felcsúton a Puskás Akadémia és a ZTE. Eleinte a vendégcsapat birtokolta többet a labdát, de a kapura kevés veszélyt jelentett. A házigazda a gyors ellentámadásaiban bízott, ám ezekből sem alakult ki gólt ígérő helyzet.



Fordulást követően nem sokat változott a játék képe, a kapusoknak kevés dolga akadt. A cserék sem hoztak lendületet, eléggé leült a meccs. A hajrához közeledve, a semmiből szerzett vezetést a Puskás Akadémia: jobboldali beadást követően Gruber Zsombor megszerezte élete első NB I-es gólját. Nagyobb fokozatba kapcsolt a ZTE, ment előre az egyenlítésért, de a hazaiak magabiztosan őrizték kapujukat, így megnyerték a találkozót.

LABDARÚGÁS

NB I, 19. FORDULÓ

Vasas–Újpest 0–1 (Csoboth 47.)

PAFC–Zalaegerszeg 1–0 (Gruber Zs. 82.)

(MTI/Index)