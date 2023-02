Olyan történt a Liverpoollal, mint idén még egyszer sem

A Sean Dyche által alig egy hete átvett Everton a legutóbbi fordulóban a listavezető Arsenalt tréfálta meg – 1–0-ra legyőzve a londoni ágyúsokat. S a Mersey-parti derbi első 30 percében úgy tűnt, a kékeknek minden esélyük meglesz arra, hogy a mély gödörben lévő Liverpoolon is kifogjanak. A 36. percben aztán Jordan Pickford elmért egy kifutást a kapujából, Mohamed Szalah pedig köszönte szépen a lehetőséget, Darwin Núnez indítását az angol felett egyérintőben átemelve gólra váltotta (1–0). Innentől kezébe vette a meccset a Pool, amely szünetig meg is duplázhatta volna az előnyét, de Andy Robertson lövésénél a védők tisztáztak, a hosszabbítás pillanataiban pedig Núnez puskázott el ígéretes lehetőséget.

Fordulás után nem sokkal összejött a második hazai találat: a télen szerződtetett holland válogatott támadó, Cody Gakpo több mint 550 liverpooli játékpercet követően megszerezte az első bajnoki gólját a csapatban (2–0).

A hajrában csupán az volt a kérdés, hány gól lesz a végén a két Mersey-parti csapat között, Núnez, Szalah, majd a ráadás perceiben James Milner növelhette volna a különbséget, de Pickford kivétel nélkül megúszta ezeket a szituációkat.

Jürgen Klopp csapata – ötödik nekifutásra – az első bajnoki sikerét szerezte meg 2023-ban. A korábbi fordulókban a Brentfordtól, a Brightontól és a Wolverhamptontól is kikapott (mindannyiszor három gólt kapva), míg a Chelsea-vel gól nélküli döntetlent játszott.

A Liverpool-szurkolók számára örömteli hír a győzelem mellett, hogy több, az elmúlt hónapokban maródi játékos is újra pályára léphetett kedvenceik közül: Diogo Jota, Roberto Firmino és James Milner is kapott néhány percet a városi rangadón. Nagy szükség is lesz rájuk, mivel a következő fordulóban a Bajnokok Ligája-indulásra pályázó Newcastle Uniteddal csap majd össze a Pool, majd pedig jön a Real Madrid elleni BL-nyolcaddöntő első felvonása.

Ráadásul a vörösök drukkereit egy másik, az UEFA-val vívott csatában is nyertesnek hozták ki ma...

Liverpool–Everton 2–0 (Szalah 36., Gakpo 49.)