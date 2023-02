A kiesőjelölt városi rivális ütheti be az utolsó szöget a Liverpool koporsójába

Habár nyáron sokan megkérdőjelezték, hogy a Bayern Münchenhez távozó Sadio Manét képesek lesznek pótolni az Anfielden, a drukkerek bizakodók voltak, hiszen a klub történetének második legdrágább igazolásaként érkezett a Benficában remeklő Darwin Núnez, aki viszont egyelőre joggal pályázik a nem túl hízelgő a szezon legrosszabbul sikerült transzfere címre. Az uruguayi ugyanis meg sem közelíti lisszaboni formáját. Bár nyilván a portugál és az angol pontvadászat között zongorázni lehet a különbséget, nem arról van szó, hogy a 23 éves, 80 millió euróért vett támadó ne kerülne helyzetbe, épp ellenkezőleg.

Ám a big chances missedben, vagyis a nagy kihagyott helyzetek összevetésben a dél-amerikai a listavezető, szám szerint 16 komoly lehetőséget puskázott el…

Ha ehhez hozzávesszük, hogy csapattársa, a korábban kétszer is a Premier League legjobbjának megválasztott Mohamed Szalah negyedik a listán a maga 12 kimaradt ziccerével, az egyik legfontosabb problémát máris megfejtettük.

De maradjunk még egy kicsit az igazolásoknál, hiszen nem Núnez az egyetlen csalódás: a vb-n a hollandok egyik legjobbja, a januárban 42 millió euróért szerződtetett Cody Gakpo is adós a vételára törlesztésével, igaz, nem volt sok ideje felvenni az angol bajnokság ritmusát. Az eddigi hat mérkőzésen, amelyen szerepet kapott, sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, és bár a világbajnokság után egyöntetűen arról szóltak a hírek, hogy a Manchester Unitedhez igazol, látva a teljesítményét, nem biztos, hogy szomorúak az Old Trafford környékén, hogy végül lemaradtak róla.

Ennek ellenére sokatmondó adat, hogy a vb óta hat meccsen mindössze hatszor vette be az ellenfelek kapuját Jürgen Klopp alakulata, a legeredményesebb játékos pedig Wout Faes – aki történetesen a Leicester City védője, és két öngólt vétett a két csapat egymás elleni összecsapásán. Rajta kívül Szalah, Stefan Bajcetic, Alex Oxlade-Chamberlain és Virgil van Dijk szerzett még gólt. És ha már Van Dijk: az is tökéletesen látszik, hogy nélküle félkarú óriás a liverpooli védelem. A holland középhátvéd január elején sérült meg, azóta hat találkozót játszott együttese, amelyből mindössze egyet tudott megnyerni és 10 (!) gólt kapott. Nem ő az egyetlen hiányzó kulcsember azonban a keretből, Diogo Jota és Luis Díaz már régóta harcképtelen, ez pedig szintén nagy érvágás az amúgy is döcögő támadógépezetnek, akárcsak az ősszel még sokadvirágzását élő Roberto Firmino.

Több mint érdekes, hogy az ESPN összeszedte azokat az eseteket a bajnokságban, amelyeken a videobíró felülbírálta a játékvezetők pályán hozott döntését:

ezeknek a Pool hat pontot köszönhet, ez pedig a legtöbb a ligában.

Pedig Jürgen Klopp az egyik legnagyobb kritikus, ha a technikát kell bírálni.

Amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy a középpálya megerősítésére évek óta nem fordít elég energiát a klub, márpedig a jelenlegi keret tagjai egyre idősebbek, folyamatosan veszítenek sebességükből, fizikai erejükből, így kis túlzással mostanra valóságos átjáróház lett ez a csapatrész. Természetesen az idei sikertelenség rávilágított a problémára, sorra kerülnek elő a nevek a kalapból, hogy nyáron kiket próbálnak majd az Anfieldre csábítani. Az első számú célpont a Dortmund fiatal tehetsége, Jude Bellingham, akinek azonban piaci értéke becslések szerint 110 millió euró körül mozog, így alaposan zsebbe kellene nyúlni érte, ráadásul a Chelsea is érdeklődik iránta, a londoniaknál pedig mostanában a pénz semmire sem jelent akadályt. A 19 éves angol mellett a brightoni Moises Caicedo, a frankfurti Jesper Lindström, az interes Marco Brozovic és a Napolit erősítő Piotr Zielinski van még a célkeresztben.

A német vezetőedző személye is érdekes kérdéseket vet fel, sokan ugyanis úgy vélik, elfáradt a szakember és az egyesület kapcsolata. Bár maga Klopp ezt tagadja, és a gyenge szereplés ellenére hangoztatja, hogy közösen fognak kimászni a gödörből, sokatmondó adat, hogy két korábbi állomáshelyéről, Mainzból és Dortmundból is hét-hét szezont követően távozott, Liverpoolban pedig immár a nyolcadikat tapossa. Ami tény, a maximumot a bajnoki címmel és a BL-győzelemmel már teljesítette a szigetországban, nyilatkozatai ellenére pedig egyáltalán nem mernénk mérget venni rá, hogy a következő idényben is ő ül majd a kispadon.

A Liverpool szempontjából akár már a ma esti városi derbi is sorsdöntő lehet, ami miatt a korábbiaktól eltérően ezúttal joggal tarthatnak a vörösök. Sean Dyche két hete vette át a gyenge teljesítmény miatt menesztett Frank Lampard helyét a kisebbik liverpooli együttes kispadján, irányításával pedig azonnal komoly skalpot gyűjtött be az Everton:

1–0-ra legyőzte az éllovas Arsenalt, megszakítva ezzel az Ágyúsok 13 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozatát.

Más kérdés, hogy ezzel a sikerrel az Everton még mindig a kiesést jelentő 18. helyen áll, de az egyértelműen látható volt az Arsenal ellen, hogy a játékosok más mentalitásban léptek pályára, mint amikor még Lampard volt a tréner, ráadásul közhely, de igaz: a sebzett vad a legveszélyesebb.

Ebben a naptári évben négyből egyetlen Premier League-találkozójukat sem tudták megnyerni a vörösök, hasonlóra a PL megalakulása óta csak egyszer volt példa a történetükben. Az elmúlt három bajnoki meccsükön gólt sem szereztek, miközben az ezt megelőző 65 tétmérkőzésükön összesen háromszor fordult elő velük, hogy eredménytelenek voltak. Ha pedig mindez nem lenne elég, a ligakupától és az FA-kupától is búcsúztak januárban.

Az alsóházban szoros a verseny a kiesés elkerüléséért vívott harcban, így az Everton egy győzelemmel nagyot léphetne előre, miközben a Poolnak égető szüksége van a sikerre, hogy elkezdjen kilábalni a hullámvölgyből.

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

21.00: Liverpool–Everton (Tv: Aréna 4)

(Borítókép: Jürgen Klopp 2023. január 29-én. Fotó: Bryn Lennon / Getty Images)