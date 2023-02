A Liverpool közleményben szólította fel az Európai Labdarúgó-szövetséget, hogy fogadja el a párizsi Bajnokok Ligája-döntő ügyét vizsgáló bizottság 21 pontból álló biztonsági javaslatcsomagját. Mint beszámoltunk róla, hétfőn több brit lapban is megjelentek a május 28-i Liverpool–Real Madrid- (0–1) összecsapás botrányos körülményeinek okát vizsgáló jelentés részletei. Az UEFA felkérésére készült, ám tőlük független bizottság által lefolytatott vizsgálat pedig a kontinentális szövetség felelősségét állapította meg, szemben a korábbi narratívában hibáztatott Liverpool-drukkerekével.

Felszólítjuk az UEFA képviselőit és mindazokat, akik a labdarúgás piramisának csúcsán ülő döntéshozók, hogy kezdjenek határozott és átlátható munkába a hasonló katasztrófaközeli helyzetek elkerüléséért. Arra kérjük az Európai Labdarúgó-szövetséget, hogy a testület által megfogalmazott ajánlásokat maradéktalanul hajtsa végre – bármilyen nehéz is legyen – annak érdekében, hogy ismét a szurkolók biztonsága jelentse a prioritást a rendezvényeiken

– olvasható a Liverpool által közzétett reakcióban. A közlemény azonban itt még nem ér véget. A klub üdvözli, hogy végre tisztázták szurkolóit a hamis vádak alól, egyúttal megdöbbenését fejezi ki az UEFA korábbi csalárd kommunikációja miatt, amely már a csúszást is a „későn érkező” drukkerek nyakába varrta volna.

Megdöbbentő volt az a hamis narratíva, amely közvetlenül a párizsi éjszaka után indult útjára megannyi olyan állítás képében, amelyet azóta kategorikusan cáfoltak. A francia szenátus júliusi jelentése egyszer már megállapította, hogy a Liverpool szurkolóit igazságtalanul és jogtalanul hibáztatták a kialakult káoszért, pontosan azért, hogy eltereljék a figyelmet a szervezők kudarcáról és felelősségéről.

Mint beszámoltunk róla, a hétfőn napvilágra került újabb, 202 oldalas vizsgálati anyag részletei szerint az Európai Labdarúgó-szövetség a francia hatóság kérésére utólag módosított a BL-döntő körüli eseményekről kiküldendő közleményén, abban az angol szurkolókat hibáztatva a tömegjelenetekért, azt állítva, hogy Nagy-Britanniából rengetegen érkeztek a helyszínt adó Stade de France környékére érvényes jegy nélkül. Következtetésük szerint emiatt a plusztömeg miatt nem lehetett megoldani a szurkolói csoportok megfelelő terelését, beléptetését.

A The Guardian cikke szerint az eredeti közlemény a helyi jegyüzéreket, francia jegyhamisítókat is pellengérre állította volna. A meghallgatások alapján ráadásul az is világosan látszik, hogy a piacra került hamis belépőjegyek többségét helyiek próbálták felhasználni a meccsre való bejutáshoz, nem pedig a britek.

„Sokkoló biztonsági hiányosságok”

A vizsgálat annak ellenére hozta ki a jogtulajdonos UEFA-t a „kis híján tömegkatasztrófához vezető” események fő felelősének, hogy az európai szervezet megbízásából az FFF, azaz a francia szakszövetség volt a döntő főszervezője. A vallomásokból kiderült, hogy a Európai Labdarúgó-szövetségnél már a 2006-os, szintén a Stade de France-ban rendezett döntőt követően készült egy tanulmány, amely a párizsi arénát alkalmatlanná nyilvánította újabb finálék megrendezésére a menekülőutak hiánya, a helyi rendezői szervekkel való problémás kapcsolattartás, kiemelten a párizsi rendőrség visszás közreműködése miatt.

A francia hatóságot is elmarasztalták, a bizottság szerint ugyanis

nem voltak megfelelően felkészülve a tömeg terelésére, és nem volt B tervük arra, ha a beléptetőkapuknál és a stadion megközelítésére kijelölt szűk utcákban túl sok ember gyűlik össze;

indokolatlanul vetettek be tömegoszlató eszközöket, így vízágyút és paprikaspray-t;

valamint nem léptek fel megfelelően a káoszt kihasználva a külföldi futballszurkolókra támadó, őket fosztogató helyi bandákkal szemben;

és azért sem tették meg az elvárható erőfeszítéseket, hogy a hamis jegyek kereskedelmét megpróbálják visszaszorítani, a nem megfelelő belépőkkel érkezőket pedig a stadiontól minél távolabb kiszűrjék a tömegből.

Sokkoló, hogy több mint 30 évvel a hillsborough-i katasztrófa után bármely klub és szurkolói csoport ilyen alapvető biztonsági hibáknak volt kitéve – amelyek megannyi ember halálát okozhatták volna.

Az 1989-es sheffieldi stadionkatasztrófát mai napig az angol futball legnagyobb tragédiájaként tartják számon, a Liverpool–Nottingham Forest FA-kupa-elődöntőre a Hillsborough-stadionban összegyűlt szurkolók közül 97-en vesztették életüket. A drukkerek lényegében agyontaposták egymást, néhányukat az elválasztó kerítésekre préseltek fel, amikor a már eleve zsúfolásig telt lelátórészre felszabadultak a kezdés előtti percekben stadionon kívül ragadt tömeg tagjai.

Az angol együttes közleménye – ahogy a vizsgálati anyag is – arra utal: csak a csillagok szerencsés együttállásának köszönhető, hogy a katasztrófa nem ismétlődött meg májusban, és Párizsban senki sem vesztette életét.

A rendezés körülményeit vizsgáló bizottság az elmúlt nyolc hónapban nemcsak meghallgatásokat folytatott és igyekezett a lehető legtöbb bizonyítékot begyűjtve rekonstruálni a Stade de France környéki eseményeket, meghatározva a felelősök kilétét, de kidolgozott egy 21 pontból álló biztonsági javaslatcsomagot is, amely a jövőben segíthetne elkerülni a hasonló botrányokat és emberéleteket veszélyeztető helyzeteket. A Liverpoolnál most azt szeretnék elérni, ha ezt az UEFA egy az egyben át is venné, és kötelezővé tenné a jövőbeli eseményeinél.

Az olimpián is gond lehet

A jelentés készítői ugyanakkor komoly aggodalmuknak adtak hangot, ugyanis nemcsak a BL-döntők esetében volt gond a Stade de France körüli biztonsági intézkedésekkel, hanem több korábbi Francia Kupa-döntőnél és nemzetközi futballmérkőzésnél is. Emiatt pedig veszélyesnek tartják, hogy az idei rögbi-világbajnokság fináléját és a jövőre a párizsi olimpia több telt házasnak ígérkező sporteseményét is ebben a stadionban rendezik majd. Szerintük a veszély csökkentése érdekében jelentős infrastrukturális fejlesztésre lenne szükség, ilyen lenne az aréna megközelíthetőségének javítása, a terelőutak szélesítése, több beléptetőkapu elhelyezése és a jegyérvényesítési folyamat felgyorsítása is.

A The Guardian további érdekességként megemlítette, hogy a BL-döntő alatt az UEFA biztonsági főnöke, Zeljko Pavlica egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot a helyi szervezőkkel és hatóságokkal, a kezdés csúsztatásáról – majd arról, hogy 37 perc elteltével elindulhat a meccs – egyaránt a VIP-páholyban ülő elnök, Aleksander Ceferin döntött.

Pavlica személye már okozott botrányt, pályáztatás nélkül, Ceferin – aki az esküvői tanúja is volt – személyes felkérésére került a biztonsági osztály élére; a szövetség szóvivője pedig a kinevezés körülményeit firtató kérdésre anno úgy reagált: „ebben semmi rendellenes nincs”. A The Guardian még júniusban írt arról, hogy az UEFA korábbi biztonsági főnöke, a nyugdíjazását követően 2022 februárjáig biztonsági tanácsadóként visszadolgozó Steve Frosdick előre jelezte, komoly biztonsági hiányosságok akadnak a Stade de France-nál, és az aktuális körülmények között nem lenne szabad ott BL-döntőt rendezni. Mivel a figyelmeztetésre senki nem reagált – nagyjából egy időben azzal, hogy a szövetség elvette a rendezést Szentpétervártól, és átadta Párizsnak – lemondott tanácsadói posztjáról is.

Nagy port kavart az is, hogy a környező biztonsági kamerák felvételét nem tudták felhasználni a nyomozás során, azokat ugyanis a GDPR-szabályokra hivatkozva törölték. A Francia Labdarúgó-szövetség nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Erwan Le Prévost parlamenti meghallgatásán azt állította, „a képek hét napig álltak rendelkezésre, ezután automatikusan megsemmisültek” – hozzátéve, hogy annak ellenére sem őrizték meg őket, hogy „a képek rendkívül erőszakosak voltak”, mivel „egyetlen szervezet sem igényelt másolatot” a határidőn belül.

A The Athletic anno azt írta, hogy a biztonsági kamerák felvétele perdöntő lehetett volna a botrány felelőseinek felkutatásában, akár alátámasztva, akár aláásva a francia hatóságok és az UEFA hivatalos kommunikációját. A mostani vizsgálat szerint épphogy cáfolta volna a hivatalos sztorit – nem csoda hát, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség, az FFF és a francia rendőrség sem akarta megőriztetni a képkockákat.

Most, hogy a bizottsági jelentés tisztázta az angol szurkolókat, és kimondta az UEFA felelősségét, kérdés, hogyan folytatódik az ügy. A jelek szerint az európai szövetség prominensei hálát adhatnak az égnek, bár 230 ember megsebesült és további 200 főt vettek őrizetbe a BL-döntő éjszakáján, nem halált okozó gondatlanságért kell felelniük. Ahogy a jelentés – több angol lap által is idézett mondata – fogalmaz:

Figyelemre méltó, hogy senki nem vesztette életét Párizsban.

A végül a Real Madrid által 1–0-ra megnyert találkozóra mintegy 2500 olyan angol szurkoló nem jutott be, akinek érvényes jegye volt.

(Borítókép: A Stade de France kivetítőjén arról tájékoztatják a szurkolókat, hogy biztonsági problémák miatt csúszik a kezdés. Végül 37 perccel az eredeti időpont után vette kezdetét a találkozó, ám sokan még ekkor sem tudták elfoglalni helyüket az arénában. Fotó: Visionhaus / Getty Images)