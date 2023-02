Rashford a Camp Nout is bevette, de a Barcelona legyőzéséhez ez nem volt elég

Ha a két csapat idei formája lenne mérvadó, aligha az Európa-liga nyolcaddöntőjébe kerülésért csapnak össze egymással – igaz, erre nem az első félidő volt a legékesebb bizonyíték. Ám a 2023-as év elején elért sikerek helyett a Manchester United esetében a 2022 tavaszán látott gyengélkedés, a Barcelonáéban pedig a katari világbajnokság előtti bukdácsolás, s leginkább az Internazionale elleni BL-csoportmeccsek eredménye számított.

A meccs első igazán nagy lehetősége Robert Lewandowski révén a Barcelona előtt adódott, ám David de Gea bravúrral védeni tudott a 9. percben. Hasonlóan nagy lehetőségre a játékrész derekáig kellett várnunk a másik oldalon, igaz, a United néhány perc leforgása alatt kétszer is közel került a vezetés megszerzéséhez, előbb Jadon Sancho megpattanó lövése csorgott kapu mellé, majd Marc-André ter Stegen mentett Wout Weghorst próbálkozásánál. A félidő előtt nem sokkal Aaron Wan-Bissaka óriási hibáját Jordi Alba igyekezett kihasználni, de De Gea reflexmozdulattal szögletre tudta tolni a labdát.

Fordulás után felperegtek az események, a 47. percben Raphinha bombáját követően sóhajthattak fel megkönnyebbülten a United-drukkerek – elkerülte a löket a kaput. A 50. percben Marcos Alonso fejesével viszont már nem volt ilyen szerencséjük, ami pedig ennél is bosszantóbb lehetett az angoloknak: De Gea sem tudta védeni a közelről érkező labdát (1–0).

De a United nemhogy nem omlott össze, az angol bajnokságban parádézó, a világbajnokság óta eltelt időszakban egy híján minden Premier League-meccsén kapuba talált Marcus Rashford ezúttal is beköszönt: Casemiro indítása után kissé kisodródott helyzetből is eltalálta a kaput, a némileg tán meglepett Ter Stegen pedig potyaízű gólt kapott a röviden (1–1).



Az 59. percben pedig már a vezetést is megszerezte az angol rekordbajnok. A kicsiben elvégzett szöglet után Rashford centerezésébe a menteni igyekvő Jules Koundé ért bele szerencsétlenül (1–2). Ám sem a meccsnek, sem a furcsa góloknak nem volt még vége – a 76. minutumban a Barcelona is beköszönt másodszor! Elsőre úgy tűnt, a Raphael Varane elleni párharcot megnyert Lewandowski talált alig négy méterről a United kapujába, ám az ismétlésből egyértelművé vált, sem a lengyel csatár, sem a francia bekk nem ért bele a labdába, mozgásukkal viszont tökéletesen elbizonytalanították De Geát, aki így mozdulni se nagyon tudott a tizenhatos jobb oldalától érkező, kapu felé tartó, ám Raphinha által alighanem centerezésnek szánt labdára (2–2).

A hajrában mindkét kapu előtt nagy tűzijátékot rendeztek a felek – a Barca két Ansu Fati-lökettel talán közelebb is járt a sikerhez –, újabb gólt viszont egyik csapat sem szerzett. Csak remélhetjük, hogy az Old Traffordon onnan folytatják majd a visszavágót, ahol ezt a mérkőzést abbahagyták, úgy unatkozni biztosan nem fogunk!

A többi mérkőzésen

A 18 óra 45 perckor kezdődött négy találkozó közül egyedül Ajax és az Union Berlin összecsapásának lehetett volna közvetlen magyar vonatkozása, ám a bokasérüléséből lábadozó Schäfer András továbbra sem lehetett állhatott a németek rendelkezésére. Ott volt viszont a berlini kezdőben az ősszel még a Ferencvárost erősítő Aissa Laidouni, aki végigjátszott a gól nélküli döntetlent hozó találkozót. Az előny megszerzéséhez egyébiránt az Union állt közelebb, ugyan kevesebbet birtokolták a vendégek a labdát, így is jóval több helyzetet alakítottak ki, a 65. percben pedig a kapuba is találtak – Morten Thorsby gólját viszont kezezés miatt (joggal) nem adták meg (0–0).

A Sahtar Doneck Lengyelországban fogadta a Rennes-t és győzte le a francia csapatot 2–1-re, a két, korábban a Ferencvárosban is megfordult donyecki ukrán közül Olekszandr Zubkov végigjátszotta a meccset, a Mol Fehérvárban is játszott Ivan Petrjak csereként bő 15 percet kapott.

Az AS Roma a 88. percben kapott góllal maradt alul a Salzburg otthonában – az osztrákok gólját a 24 esztendős argentin, Nicolás Capaldo szerezte (1–0).

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, A NYOLCADDÖNTŐÉRT

Első mérkőzések

Barcelona (spanyol)–Manchester United (angol) 2–2 (Marcos Alonso 50., Raphinha 76., ill. Rashford 53., Koundé 59. – öngól)

Ajax (holland)–Union Berlin (német) 0–0

Sahtar Doneck (ukrán)–Rennes (francia) 2–1 (Kriskiv 11., Bondarenko 45+1., ill. Toko Ekambi 59.)

Salzburg (osztrák)–Roma (olasz) 1–0 (Capaldo 88.)

(Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)