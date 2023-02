Forrnak az indulatok a Barca–MU után: mindkét fél a bírót hibáztatja

Nem átlagos párosítás a második számú európai kupasorozat nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharcában a Barcelona és a Manchester United találkozója, főleg úgy, hogy jelenleg Európa talán legjobb formában futballozó két csapata küzdhet meg egymással. A spanyol és az angol gigász megfelelt a várakozásoknak: kiváló mérkőzésen végeztek 2–2-es döntetlenre a párharc első, barcelonai felvonásán.

A gólok és a megannyi látványos megmozdulás ellenére a főszereplők a mérkőzés után elsősorban a bírói tévedésekben látták annak az okát, hogy végül egyiküknek sem sikerült nyernie. Az olasz Maurizio Mariani játékvezető több kétes ítéletet is hozott. Az egyik vitatott esetnél a vendégek középpályása, Fred kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül, de a bíró sípja néma maradt, nem kapott büntetőt a Barcelona, a hazaiak részéről pályán és pályán kívül is hiába reklamáltak.

Xavi Hernández, a barcelonaiak vezetőedzője döbbenten állt az eset előtt, miért nem büntető lett az ítélet az egyértelmű kezezés után. Ráadásul a szakember szerint ez már a második ilyen eset volt a találkozón.

Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, jó csapat ellen játszottunk, az összecsapás több időszakában domináltunk. Úgy éreztük, akár a győztes gól is meglehet, de ahogy már korábban is mondtam, és most is tartom: ez a párharc az Old Traffordon dől majd el. Azt viszont nem értem, miért nem kaptunk büntetőt Fred kezezése után. Ez akkora tizenegyes volt, mint egy ház! Már Milánóban se adtak meg egy hasonló esetet az Internazionale ellen a Bajnokok Ligájában, és most sem. Elmondtam, mit gondolok az esetről a bírónak, aki azt válaszolta, hogy a VAR ellenőrizte a helyzetet, és nem ért tizenegyest a kezezés