Korábbi edzője is majdnem borsot tört az Arsenal orra alá

Sokáig úgy tűnt, az utóbbi hetekben hullámvölgybe kerülő Arsenalt korábbi edzője, Unai Emery is megtréfálja a Premier League 24. fordulójának szombati nyitómeccsén, hiába vezetett azonban az Aston Villa kétszer is a londoniak ellen, és állt 2–2-re a 93. percig, az ágyúsok a hosszabbításban két gólt is szereztek, és végül megnyerték az őrült mérkőzést.