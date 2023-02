A földrengés károsultjait segíti a Dortmund a győztes mezek eladásával

A rekordbajnok bajorok szombaton a meccs közel teljes időtartamát emberhátrányban játszva kikaptak a Mönchengladbachtól, így vasárnap még szorosabbá válhatott a tabella élmezőnye – és vált is!

A Schäfer Andrást nem nevező, a volt ferencvárosi Aissa Laidounit 66 percen át bevető fővárosiak 0–0-ra végeztek a Schalkéval szemben, ezzel a gelsenkircheni gárda lett az első Bundesliga-együttes, amely egymást követő négy találkozóján ér el gól nélküli döntetlent.

A Dortmund egy ideig küszködött a Hertha magasra feltolt védekezésével, majd alaposan megbüntette azt. A 27. percben Marco Reus beadása után a sebességrekorder Karim Adeyemi sarkazott remek gólt, majd öt perccel később a kiugrása közben megsérült, de még így is ki tudott osztani egy gólpasszt Donyell Malennek (2–0).

Az eset után le is kellett cserélni a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntőben győztes gólt szerző német támadót, a helyére érkező Jamie Bynoe-Gittens rendkívül aktívan szállt be, de sokszor kissé öncélúan is próbálkozott.

A fordulást követően rögvest szépítettek a fővárosiak, Lucas Tousart lécről bevágódó lökete után viszont újra a házigazda volt eredményes Marco Reus remek szabadrúgásával, a végén pedig Julian Brandt is eredményes volt.

A Dortmund így 4–1-re nyert, és ugyanúgy 43 pontos, mint az egy nappal korábban botló Bayern és az Union Berlin.

Érdekesség, hogy a meccsen viselt különleges mezeket jó ügy érdekében árverésre bocsátják. Az árverésekből származó bevételből a török és szíriai földrengés sújtotta területeken élő érintett emberek részesülnek.

BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

Union Berlin–Schalke 0–0

Dortmund–Hertha 4–1 (Adeyemi 27., Malen 32., Reus 77., Brandt 90., ill. Tousart 47.)

19.30: Leverkusen–Mainz

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 43 pont (61–21), 2. Dortmund 43 (44–27), 3. Union Berlin 43 (35–24), 4. Freiburg 40 (34–31), 5. RB Leipzig 39 (43–26), 6. Frankfurt 38 (42–29)

