Remek formában várta az összecsapást a katalán gárda, hiszen a legutóbbi 12 bajnoki mérkőzéséből 11 győzelem mellett csupán egy döntetlen rontotta a hibátlan mérleget.

A bennmaradásért küzdő Cádiz ellen sokáig helyzetek nélküli mezőnyfölényben voltak a gránátvörös-kékek, mígnem a rendkívül aktív Ferran Torres cselezte magát lövésig, kevéssel tévesztett. Nem sokkal később Sergi Roberto próbálkozott, de résen volt a kapus, és úgy tűnt, a szünetig már nem is változik az állás.

A 43. percben viszont másképp gondolta ezt Ferran Torres, remek szólója után Robert Lewandowski fejesét még a gólvonalról mentették, Sergi Roberto ismétlése viszont már utat talált a hálóba (1–0).

S hogy a fordulás előtt el is dőljön a meccs, arról már a lengyel gólvágó gondoskodott, aki Sergi Roberto passza után 16 méterről lőtt a jobb alsó sarokba a ráadás pillanataiban (2–0).

15 - Robert Lewandowski has scored 15 goals in his first 19 LaLiga appearances, the second-fastest player to reach that number in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo, 15 in 17 games in 2009/10). Lethal. pic.twitter.com/slvDAu0Drn